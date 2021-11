Mondkapjes weer verplicht: ‘Zolang we open kunnen blijven heb ik liever mondkapjes’

De mondkapjesplicht komt terug en sportscholen moeten vanaf vrijdag gaan controleren op de coronapas. Dat zijn volgens de NOS de nieuwe coronamaatregelen die het demissionaire kabinet dinsdag aankondigt tijdens de persconferentie. Wij spraken een een kapsalon, sportschooleigenaar, horecaondernemer en De Haagse Hogeschool over de maatregelen.

Kapper

Bij contactberoepen zoals de kapper worden mondkapjes weer verplicht. ‘Zolang we open kunnen blijven heb ik liever dat. Maar ja, liever helemaal niet’, lacht Samantha Rolfes van Verwey Kappers op de Theresiastraat. ‘Het is ook best benauwd de hele dag. Zeker met föhnen, je zit in je eigen adem. En we kregen daardoor ook wel puistjes.’

Toch begrijpt Samantha wel dat het nodig is. ‘Maar het is een beetje dubbel.’ Klanten waren ook heel blij dat het niet meer hoefde, zegt ze. ‘Sommigen gingen wel in discussie. En wij moesten het wel doen, want wilden geen boete of sluiting.’

Sportschool

‘Een controle van de coronapas is niet te doen. We hebben te maken met continu in- en uitloop van mensen, van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.’ Voor de controle zou hij iemand aan moeten nemen. ‘En die bij de deur neerzetten. Het is niet controleerbaar’, zegt Dennis Bron, eigenaar van sportschool Statensport in het Statenkwartier.

Een coronapas kan ook een drempel zijn voor mensen om te gaan sporten. ‘Dat gaat weer geld kosten.’ Bron merkt dat veel jonge sporters zich niet willen laten vaccineren. ‘Dat zou een enorme klap voor de fitnesswereld zijn.’

De Haagse Hogeschool

Het kabinet onderzoekt ook of de coronapas kan worden ingevoerd op het hoger onderwijs en het mbo. Maar daarvoor is wetswijziging nodig waar de Tweede Kamer mee moet instemmen. Of er verder nog maatregelen voor het onderwijs gaan gelden is nog niet duidelijk.

De Haagse Hogeschool is op alles voorbereid. ‘We zijn meerdere scenario’s aan het voorbereiden’, zegt woordvoerder Janneke Platenkamp. ‘Als het mondkapjes worden kunnen we dat snel doorvoeren. Als het looprichtingen zijn, moet het hele gebouw weer bestickerd worden, want dat is al weggehaald. Dat kan ook snel, maar minder snel dan de mondkapjes.’

Horeca

Vooralsnog lijken er geen nieuwe maatregelen te komen voor de horeca, zoals opnieuw de anderhalve meter afstand.

Hinloopen kan zich wel voorstellen dat de controles op de QR-code strenger worden, hoewel dat nu ook wel goed gaat, zegt hij. ‘Als de horeca weer moet bloeden voor het laatste plukje die niet wil of kan vaccineren, zou dat heel onterecht zijn.’

Dit zou dan wel de doodsteek zijn

De horeca heeft nu het meeste last van de sluitingstijd om middernacht, zegt de horecaondernemer. ‘Mocht er weer wat verzonnen worden tegen de horeca, moet er ook wel weer steun bij komen. We hebben niet iets verdiend tot nu toe, het is nog keihard watertrappelen. Dit zou dan wel de doodsteek zijn.’

Foto’s: thehague.com

De persconferentie van het demissionaire kabinet is dinsdagavond om 19.00 uur live te zien op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM. Vanaf 20.30 uur is er weer de reguliere programmering met Haaglanden Voetbal en het Haags TV Journaal.