Onderzoek politiegeweld Joubertplantsoen moet duidelijkheid geven: ‘Als agent buiten z’n boekje is gegaan moet dat gevolgen hebben’

‘Deze groep is gekomen om de escalatie te zoeken en een deel van de stad te verbouwen en dat is waar de collega ontzettend kwaad over is’, zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP over de beelden die rondgingen van het politiegeweld op het Joubertplantsoen in Transvaal. ‘Maar als de agent buiten z’n boekje is gegaan moet dat gevolgen hebben’, zegt de vakbondsvoorzitter in het radioprogramma Bob Staat Op.

Dat het een heftige confrontatie was tussen de politie en een groep van zo’n vijftig tot honderd mensen zondag, blijkt uit de beelden die online verschenen. ‘Dan komt zo’n kort fragment heel hard binnen. Zeker bij mensen die als neutrale buitenstaander daar naar kijken’, zegt Van de Kamp.

Wat de groep precies kwam doen is nog niet duidelijk. Buurtbewoners zeiden tegen mediapartner Omroep West dat het een demonstratie was. Volgens de politie had de groep de bedoeling om de confrontatie met agenten aan te gaan.

Het moet duidelijk worden hoe het zit

Volgens Van de Kamp rechtvaardigt het niet om iemand een schop te geven als dat buitenproportioneel is. Maar hij vindt dat het eerst goed onderzocht moet worden. Beelden zeggen niet altijd alles, omdat je niet ziet wat er aan vooraf is gegaan, aldus Van de Kamp. ‘Het moet duidelijk worden hoe het zit.’ De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de beelden .

‘Laat de stad met rust’

In de video is te zien hoe een agent met zijn wapenstok op een van de arrestanten afloopt. Hij roept: ‘Kankerzooi hier, laat de stad met rust!’ Hij geeft de arrestant een schop en slaat hem of haar met zijn wapenstok. ‘Je laat mijn wijk met rust en je laat mijn stad met rust’, roept de politieman nog een keer. ‘Een van de arrestanten roept: ‘Ik heb niks gedaan!’

Uitlokken

Volgens Van de Kamp is het een groep die door het hele land heen probeert de politie uit te lokken en aan te vallen. ‘Deze groep heeft dat nu in Den Haag gedaan.’

Daarbij dragen ze meerdere lagen kleding met kranten eronder. ‘Zodat als je een klap krijgt, dat veel minder voelt.’ Ook beschikten ze volgens de vakbondsvoorzitter over zwaar vuurwerk, stokken en messen. ‘Er is echt een forse confrontatie geweest.’

Gevolgen

‘Geweld ziet er altijd vervelend uit, maar je kent de omstandigheden niet’, aldus Van de Kamp. Hij benadrukt dat er maar een heel klein stukje video online is gekomen. Maar zegt ook: ‘Ik praat het geweld niet goed. Als hij (de agent red.) buiten z’n boekje is gegaan moet dat gevolgen hebben. Hij moet zich dan eventueel bij de rechter verantwoorden.’ En dat kan ook gelden voor de relschoppers, aldus Van der Kamp.