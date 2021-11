ADOpraat: ‘Ik begrijp die trainer niet, zet Kishna gewoon in de basis!’

Uitbreiding van coronapas en mondkapjesplicht? Volg hier live de coronapersconferentie

Meer in

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge houden vanavond opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. De uitzending is vanaf 19.00 uur live online te volgen en te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

De verwachting is dat het kabinet bekend zal maken dat de coronapas op meer plekken gaat gelden, waaronder sportscholen, zwembaden, dierentuinen, pretparken en musea. Daarnaast zou de plicht om een mondkapje te dragen opnieuw gaan gelden in publieke binnenruimtes en bij kappers en mogelijk ook in winkels.

Ook zou men van plan zijn het thuiswerkadvies aan te scherpen waardoor men voortaan de helft van de tijd thuis zou moeten werken. Het advies om vooral thuis te werken werd een maand geleden nog afgeschaft.

De persconferentie van het demissionaire kabinet is dinsdagavond om 19.00 uur live te zien op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM. Vanaf 20.30 uur is er weer de reguliere programmering met Haaglanden Voetbal en het Haags TV Journaal.

LEES OOK: Mondkapjes weer verplicht: ‘Zolang we open kunnen blijven heb ik liever mondkapjes’