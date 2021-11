Festival in Loosduinen staat op punt van beginnen: ‘Hoop dat de persconferentie geen roet in het eten gooit’

Verdachte (15) van tramdrama Ypenburg onder voorwaarden vrij, blijft verdachte

Het voorarrest van de 15-jarige verdachte van het tramdrama in Ypenburg is met dertig dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag beslist. Het voorarrest is ‘onder voorwaarden geschorst’, wat betekent dat de jongen morgen vrij komt.

De raadkamer van de rechtbank heeft het voorarrest van de 15-jarige verdachte met 30 dagen verlengd, en vervolgens onder voorwaarden geschorst. Hij komt morgen op vrije voeten. Het OM heeft zich hier niet tegen verzet. De jongen blijft verdachte in het onderzoek. https://t.co/yREM2BemlM — OM Den Haag (@OM_DenHaag) November 2, 2021

Bij het tramdrama in Ypenburg kwam op 18 oktober Pawel Bernat (39) om het leven. Het slachtoffer zou volgens getuigen onder de tram zijn geduwd, meldde mediapartner Omroep West. In eerste instantie werden drie jongens aangehouden, twee van hen werden de donderdag na het incident weer vrijgelaten.

De derde verdachte zou degene zijn die het slachtoffer heeft geduwd. Volgens zijn advocaat wilde de 15-jarige jongen de Pool afweren en viel hij daarna onder de tram. Zijn voorarrest werd eerder al met 14 dagen verlengd. Nu gebeurt dat opnieuw, maar wordt het onder voorwaarden geschorst. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

