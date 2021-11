Mondkapjes weer verplicht: ‘Zolang we open kunnen blijven heb ik liever mondkapjes’

Veel vertragingen bij HTM door ziekte van personeel

Een groot aantal bussen rijdt dinsdag met vertraging. Vervoerder HTM verwacht dat reizigers er de hele dag last van kunnen hebben. Bus 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 kennen vertraging op de route. ‘Het is niet goed te duiden waar de vertragingen oplopen, dus overal moeten mensen rekening houden met wat vertraging’, zegt woordvoerder Marijke Poppelier tegen mediapartner Omroep West.

Reden voor de vertragingen is dat er te veel zieken zijn bij HTM. ‘Helaas zijn er meer zieken dan we op korte termijn konden opvangen en dat vertaalt zich door naar de dienstregeling.’ Volgens Poppelier waren de roosterproblemen door ziekmeldingen niet op korte termijn op te lossen. ‘Heel vervelend’, zegt ze. ‘We proberen echt ons best te doen de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.’

Bus 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 rijden met vertraging door een logistiek probleem. Verwachte duur: de rest van de dag. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) November 2, 2021

Landelijke trend

De bus- en tramvervoerder volgt met de roosterproblemen een landelijke trend, zegt Poppelier. ‘Bij NS reed vanmorgen een heel traject niet, dat zijn consequenties.’ Ze hoopt dat de vertragingen woensdag weer voorbij zijn. ‘Want mensen moeten toch zo veel mogelijk kunnen rekenen op de bus en tram.’

