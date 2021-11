Cruyff Court vernoemd naar succescoach Sarina Wiegman

PvdA: ‘Geef subsidie Parkpop aan nieuw te organiseren festival in Zuiderpark’

Ex-bondscoach Sarina Wiegman heeft een eigen Cruyff Court gekregen. Wiegman werd dinsdagmiddag verrast dat het voetbalveld op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster naar haar is vernoemd. De coach, nu bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen, woont in de buurt van het veld en trapt er met haar dochters vaak een balletje.

Het voetbalveld is al vijf jaar te vinden op het Westerhonk en is aangepast aan de behoeften van deze bewoners. Door de cliënten werd ‘buurvrouw Wiegman’ dinsdag verrast met de onthulling van de nieuwe naam van het Cruyff Court. ‘Ik wist niet dat het ging gebeuren. Het is een totale verrassing, maar wel een leuke verrassing.’ Wiegman werd uitgenodigd om het vijfjarig jubileum van het veld te komen vieren.

‘Sarina, kom je buitenspelen?’ Bewoner Jermain lokte zijn beroemde buurvrouw van Het Westerhonk mee voor een speciale verrassing. Sarina Wiegman (@wiegman_s), voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen🦁, kreeg gisteren namelijk haar eigen #CruyffCourt op het woonzorgpark.⚽ pic.twitter.com/Tr6rumZPYp — 's Heeren Loo (@sHeerenLoo) November 3, 2021

Wiegman zegt het een eer te vinden dat haar naam bij het veld te zien is: ‘Zelf ben ik een enorme voorstander van bewegen. Als ik hierlangs loop en zie dat er samen zoveel plezier wordt beleefd, dan ben ik enorm vereerd dat dit Cruyff Court nu mijn naam draagt.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ’s Heeren Loo (@sheerenloo)

