De Electriciteitsfabriek stopt als kunstpodium in Turbinehal: ‘Zonde als het gebouw leeg komt te staan’

Peter Bos van de Haagse Stadspartij vindt het zonde dat Stichting De Electriciteitsfabriek na 2021 stopt met haar grootschalige kunstprojecten in de turbinehal het De Constant Rebecqueplein. Het raadslid hoopt dat er nog mogelijkheden zijn om de activiteiten in de hal toch nog door te laten gaan.

Reden voor het stoppen zijn de plannen van energiebedrijf Uniper om de hal zelf weer te gaan gebruiken. ‘Haar visionaire transitieplannen hebben nu weer de eigen fysieke ruimte nodig’, zo is te lezen in de nieuwsbrief van de Electriciteitsfabriek. ‘Uniper gaat haar hal in gebruik nemen voor duurzame energieopwekking.’ Daarbij werd er geen meerjarige subsidie toegekend aan de stichting.

‘Ik vind het heel erg. Het is een heel groot, mooi gebouw. Midden in de stad. Je weet niet wat je ziet als je er binnen komt: een enorme grote ruimte met staal en beton en restanten van machines die er hebben gestaan’, memoreert Bos in het radioprogramma Bob Staat Op. De ruimte werd tien jaar gebruikt als kunsthal. ‘Dat gebouw is een heel mooi decor voor al die tentoonstellingen.’

‘Wat ze doen is kunstenaars uitnodigen die op verschillende plekken in het gebouw installaties bouwen. Die worden in het gebouw neergezet. En daar kan je dan urenlang ronddwalen. Er zijn ook aparte ruimtes waar wat gebeurt met film en geluid. Heel modern en experimenteel ook. Het is moeilijk om onder woorden te brengen wat je daar ziet, omdat het zo vooruitstrevend, nieuw en bijzonder is.’

‘Zonde als het gebouw leeg komt te staan’

Bos hoopt dat er, ondanks het gecommuniceerde besluit, nog ruimte blijft om door te gaan met De Electriciteitsfabriek. ‘Zij hebben al gezegd dat ze gaan stoppen, maar ik ga wel een poging doen om te kijken wat er mogelijk is, want de plannen van Uniper zijn nog niet zeker’, zegt Bos stellig.

‘Ik zou het heel zonde vinden als het gebouw leeg komt te staan de komende jaren. Dus ik wil kijken wat de mogelijkheden zijn zodat ze door kunnen gaan.’ Dat kunnen eventueel ook andere gebruikers zijn, zo zegt het raadslid. ‘Ik ga volgende week met ze praten om te kijken hoe de vlag erbij hangt. Wie weet zijn ze toch bereid om na te denken over een vervolg.’

Energiebedrijf Uniper

Het energiebedrijf, Uniper, is van plan om de locatie weer zelf te gaan gebruiken. Bos legt in het radioprogramma uit dat het bedrijf nu een warmtenet in Den Haag exploiteert: ‘Dat gaat naar huishoudens toe en daarmee worden huizen verwarmd. En dat willen ze verder uitbreiden met een warmteleiding uit Rotterdam. Dat is een omstreden project. Het is nog helemaal niet zeker of dat echt doorgaat.’

Laatste evenementen

Tot en met 28 november is elke vrijdag, zaterdag en zondag de tentoonstelling ‘Ω, Om, Ohm, Omega‘ te zien in de turbinehal. In januari van 2022 volgt nog een afsluitend evenement.

