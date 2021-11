Demonstranten bekogelen politie met stenen en vuurwerk, dertien aanhoudingen

Er zijn dinsdagavond door de politie 13 personen aangehouden omdat ze agenten zouden hebben beledigd en stenen en vuurwerk naar agenten hebben gegooid. Dat gebeurde bij de demonstratie bij het ministerie van Justitie aan de Turfmarkt.

We hebben vanavond 13 demonstranten aangehouden. Onder andere voor belediging en het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten. https://t.co/wUkPTp1Dz1 — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) November 3, 2021

Tegelijkertijd met de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge werd daar door een groep tegenstanders van de coronamaatregelen gedemonstreerd met een lawaaiprotest.

Lawaaidemonstratie bij ministerie waar de #coronapersconferentie wordt gehouden. Politie heeft #Turfmarkt afgesloten. Demonstranten zijn gesommeerd weg te gaan maar #Koekamp. Dat doen ze niet. Politie massaal aanwezig. pic.twitter.com/wjsJ356z6M — Frank van Deutekom (@frank_deut) November 2, 2021

Eerder op de avond zette de politie het gebied rond de Turfmarkt af en begon tijdens de persconferentie de groep demonstranten naar de Koekamp te drijven. Hierbij werden de agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en kregen zij diverse leuzen naar hun hoofd geschreeuwd, meldt mediapartner Omroep West. ‘Jullie bouwen mee aan een fascistisch Nederland’, werd er onder meer gescandeerd.

Waterkanon van de politie staat op Herengracht in Den Haag vanwege lawaaiprotest tijdens persconferentie. Demonstranten worden binnenstad uit geleid. Hierdoor kunnen studenten die nog in de KABK aan Prinsessegracht zitten niet via hoofdingang naar buiten, maar via de achtertuin. pic.twitter.com/uSgPolDCzB — Ivar Lingen (@IvarLingen) November 2, 2021

De Mobiele Eenheid was aanwezig en er werd gedreigd een waterkanon in te zetten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De Bezuidenhoutseweg was richting het centrum enige tijd afgesloten door de politie, die meldt dat zij de demonstranten naar de Koekamp begeleidt. Burgemeester Jan van Zanen heeft die plek aangewezen voor de demonstratie, die niet bij de gemeente was aangemeld.

Er vindt een niet aangemelde demonstratie plaats op de Turfmarkt/Zwarteweg. Er is daar te weinig ruimte voor de demonstranten. Zij worden daarom door de politie begeleid naar de Koekamp. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 2, 2021

Het ministerie van Justitie kreeg dinsdagmiddag extra beveiliging, nadat er oproepen op sociale media waren rondgegaan om te demonstreren bij het gebouw. Er zijn onder meer hekken geplaatst en er was vroeg op de avond al veel politie op de been.

