Den Haag wil opkoopbescherming: eerste vier jaar in je eigen koophuis wonen

Koop je vanaf 2022 een huis in de gemeente Den Haag, dan is de kans groot dat je het niet zomaar mag verhuren. Vanaf 1 januari wil de gemeente namelijk een opkoopbescherming invoeren, waardoor huizenkopers worden verplicht er zelf te gaan wonen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Met de maatregel wil Den Haag starters de ruimte geven om een huis te kopen en niet te hoeven concurreren met vastgoedbeleggers.

Door de invoering van de opkoopbescherming mogen huizenkopers hun huis de eerste vier jaar na koop niet verhuren. Daarmee wordt een deel van de koophuizen in de hele stad beschermd tegen opkoping. Vastgoedbeleggers kunnen deze huizen namelijk niet meer opkopen en meteen beschikbaar stellen voor verhuur. Enkel huizen die bestemd zijn voor huur binnen familiare kring, mogen direct na koop worden verhuurd.

‘In de wijk Laakkwartier en Spoorwijk werd eind vorig jaar ruim veertig procent opgekocht door beleggers’, vertelt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. ‘We zien dat het opkopen van bestaande woningen om ze vervolgens te verhuren, in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en veel negatieve gevolgen met zich meebrengt. Starters die graag een koopwoning willen om er zelf in te wonen, concurreren met investeerders. Dit is zeer onwenselijk.’ De gemeente presenteert daarom op korte termijn een voorstel om de maatregel in te voeren. Of het om alle Haagse koopwoningen of huizen met een bepaalde WOZ-waarde gaat, maakt de gemeente nog bekend.

Wat is een opkoopbescherming?

Vanaf begin 2022 mogen gemeenten, door een wetswijziging, wijken of stadsdelen aanwijzen die onder een opkoopbescherming vallen. Als woningen die onder de bescherming vallen van eigenaar wisselen, dan mag de nieuwe eigenaar de woning de eerste vier jaar niet verhuren. Voor beleggers wordt het hierdoor moeilijker om huizen op te kopen en te verhuren.

Door het instellen van een opkoopbescherming is het kopen van de beschermde huizen alleen nog aantrekkelijk voor mensen die zelf in de woning gaan wonen. Om die reden wordt de opkoopbescherming ook wel een ‘zelfwoonplicht’ genoemd. Op de zelfwoonplicht bestaan wel een aantal uitzonderingen: als een huis al werd verhuurd, mag het een huurwoning blijven. Daarnaast mag een gekochte woning wel dienst doen als huurhuis wanneer deze wordt verhuurd aan familieleden.

