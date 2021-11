STRAATVRAAG | Mensen zonder QR-code weigeren? ‘Voelt als discriminatie, maar is wel nodig’

Escamp en Laak krijgen vergunning voor vreugdevuur

Tijdens de jaarwisseling kan er ook een vreugdevuur zijn in Escamp en Laak. De organisatoren hebben daarvoor een evenementenvergunning gekregen van de gemeente. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan Den Haag FM.

‘Na maanden lang werk is het dan eindelijk een feit.. ook wij hebben de vergunning in ontvangst mogen nemen’, zo valt op het Instagramaccount van Stichting vreugdevuur Escamp te lezen. De vuurstapels in Laak en Escamp mogen maximaal 5 meter breed, 5 meter lang en 5 meter hoog zijn.

Eerder kregen de organisatoren van de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen al een vergunning voor het organiseren van een vuurstapel tijdens de jaarwisseling. Op het strand mogen de stapels een maatje groter zijn: maximaal 10 meter breed, 10 meter lang en 10 meter hoog.

