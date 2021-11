PvdA: ‘Geef subsidie Parkpop aan nieuw te organiseren festival in Zuiderpark’

De subsidie die wordt gegeven aan het organiseren van Parkpop in het Zuiderpark zou moeten gaan naar een nieuw familiefestival wat in het park wordt georganiseerd. Dat stelt de PvdA. De partij wil dat de subsidie wordt ingetrokken en gebruikt wordt voor een nieuw te organiseren festival in het Zuiderpark.

Nu Parkpop verhuist naar het Malieveld is er volgens de partij sprake van een commercieel evenement waar het familiegehalte afneemt. ‘Prima, maar niet met ons gemeenschapsgeld’, vindt raadslid Bülent Aydin. Het festival krijgt tot 2022 jaarlijks een subsidie van 350.000 euro van de gemeente.

‘Parkpop zoals wij dat kennen en willen is een feest voor alle Hagenaars en Hagenezen, vooral voor de bewoners rondom het Zuiderpark. Het festival bracht altijd al deze mensen samen. Naar een commercieel festival in de stad zullen vooral mensen van buiten Den Haag komen. Bewoners uit het zuiden van Den Haag zullen dan juist minder gaan.’

De verhuizing van Parkpop van het Zuiderpark naar het Malieveld houdt al langer de gemoederen bezig in de politiek, zo vond onder meer de Haagse Stadspartij dat het festival haar ‘unieke karakter’ zou verliezen door de verhuizing. De organisatie van het festival liet weten dat besloten is het evenement te verhuizen om het in de toekomst overeind te kunnen houden.

