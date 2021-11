Schoppende agent verdacht van mishandeling

De in opspraak geraakte politieagent die in een filmpje te zien is en een schoppende beweging maakt richting het hoofd van een arrestant, wordt verdacht van mishandeling. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet uit onderzoek nog blijken om welke variant het gaat. Zo kan de verdenking nog worden bijgesteld naar poging zware mishandeling, poging mishandeling of zware mishandeling. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Op het filmpje is te zien dat een agent een arrestant die op de grond ligt tegen het hoofd lijkt te schoppen en uitscheldt. Dat gebeurde zondagmiddag in Transvaal waar een groep van zeker vijftig mensen de confrontatie zocht met de politie. Volgens politiechef Paul van Musscher werden zijn mensen uit het niets aangevallen door mensen met messen, knuppels en vuurwerk.

Het OM is inmiddels een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. ‘Een officier van justitie zal de situatie en het toegepaste geweld beoordelen.’ Acht mannen en een vrouw werden zondagmiddag door de politie aangehouden, maar zij zijn allemaal weer vrijgelaten. De verdachte uit het filmpje gaat aangifte doen, liet politiebaas Van Musscher dinsdagavond weten in Op1.

Eerst onderzoek, dan conclusie

‘Het totaalonderzoek leidt uiteindelijk tot een conclusie’, zei hij verder. ‘Daar hoort ook bij: het horen van getuigen, het goed bestuderen van de processen verbaal en het opnemen van de aangifte van de verdachte die aangifte gaat doen.’ Het OM doet het onderzoek samen met de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie.

De acht mannen en de vrouw die zondagmiddag werden gearresteerd, zijn nog steeds verdachte in de zaak. De politieagent werkt voorlopig niet op straat. ‘Dat betekent dat hij – zolang het onderzoek loopt – alleen binnen de muren van het bureau mag werken’, zegt Van Musscher.

De betoging van zondag was bedoeld als protest tegen de coronamaatregelen. Defend en de 4-juli-beweging zouden zich samenvoegen. Wie er achter de twee groepen zit is onduidelijk. De 4-juli-beweging is alleen een Facebookpagina met als motto: geen organisatie, niemand weet iets en toch is iedereen aanwezig. De oproep voor de demonstratie van zondag is onder meer via deze Facebookpagina gedeeld.

Paul van Musscher: ‘Het is er zó heftig aan toegegaan dat dienders die al twintig jaar in het centrum van Den Haag werken, vijftien jaar bij de mobiele eenheid en echt wel wat gewend zijn, aangaven: ik heb moeten knokken voor mijn leven, ik heb nog nooit zo veel geweld meegemaakt’, zei hij bij Op1.

Politiechef Paul van Musscher over het gedrag van zijn agent in Den Haag: “Deze agenten zijn wel uit het niets aangevallen. Ze moesten knokken voor hun leven en hadden nog nooit zo veel geweld meegemaakt. Maar, het gedrag past zeker niet bij de politie die wij willen zijn.” #Op1 pic.twitter.com/LqbJJbVpP8 — Op1 (@op1npo) November 2, 2021

Twee dagen geleden vertelde Van Musscher ook al geschrokken te zijn van de video die rondgaat op sociale media. ‘Dit is niet het gedrag wat wij van agenten verwachten, niet zoals wij als politie willen zijn. Het ziet er naar uit.’

LEES OOK: Onderzoek politiegeweld Joubertplantsoen moet duidelijkheid geven: ‘Als agent buiten z’n boekje is gegaan moet dat gevolgen hebben’