‘Sinterklaas komt helaas niet overal langs’, Sintvoorieder1 en Den Haag FM gaan cadeaus inzamelen voor kinderen

Sintvoorieder1 en Den Haag FM openen in de derde week van november een inzamelpunt voor cadeaus in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Van maandag 15 tot en met zaterdag 20 november kan daar een cadeau afgegeven worden om ervoor te zorgen dat ook Haagse kinderen én jongeren bij wie Sinterklaas op 5 december niet vanzelfsprekend langskomt een pakje kunnen krijgen op 5 december.

Vrijwilligers van de Stichting Sintvoorieder1, medewerkers van Den Haag FM, medewerkers van de Gemeente Den Haag en van de bibliotheek zullen een week lang de donaties in ontvangst nemen in de centrale hal van de bibliotheek. Dat kan tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Sintvoorieder1 heeft dit jaar als doel om 15.000 kinderen aan een pakje te helpen. Vorig jaar konden ze 12.500 kinderen in Haaglanden en Amsterdam een cadeau-pakket geven.

De Stichting Sintvoorieder1 zamelt sinds 2010 cadeaus in om kinderen een fijne pakjesavond te kunnen bezorgen. ‘Sinterklaas komt helaas niet overal zomaar langs’, stelt de stichting. ‘Voor kinderen in crisis- en opvanghuizen en kinderen waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank is het niet vanzelfsprekend dat Sinterklaas op 5 december langskomt met een kado. Sintvoorieder1 vindt dat niemand dit kinderfeest mag missen.’

Den Haag besteedt als mediapartner op nieuw veel aandacht aan de actie van de stichting. Dat gebeurt online en in de doordeweekse radioprogramma’s Bob Staat Op (07.00-10.00 uur) en Haags Bakkie (10.00-12.00 uur), op zaterdag is het ook mogelijk om langs te komen bij de uitzending van Haagse Invloeden (10.00-11.00 uur) en Spuigasten (11.00-12.00 uur). De actieweek wordt afgesloten op zaterdag 20 november.

