Uitslaande brand in portiekwoning aan de Leyweg, een persoon gewond

In een portiekwoning aan de Leyweg is vanmiddag brand uitgebroken. Een woordvoerder laat weten dat de brand inmiddels onder controle is. ‘Er is een woning met veel brandschade, die zal tijdelijk onbewoonbaar zijn.’ Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk of en hoeveel andere woningen onbewoonbaar zullen zijn. ‘Er is een portiek ontruimd’, vertelt de woordvoerder. ‘Dat betreft zeker zes woningen.’ Over de oorzaak van de brand kon de woordvoerder nog niets zeggen. De brandweer is nog bezig met het nablussen van de brand.

Op de #Leyweg in #DenHaag is brand uitgebroken in een woning. De brandweer heeft opgeschaald naar 'grote brand'. — Regio15.nl (@regio15) November 3, 2021

Het gaat om een brand in een woning op de tweede etage, het desbetreffende pand telt drie verdiepingen. De melding van de brand kwam rond kwart over een binnen bij de hulpdiensten.

Rond kwart over een vanmiddag kwam er een melding binnen van een brand in een woning aan de Leyweg in Den Haag. Bij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand aan. Een persoon is vervoerd naar het ziekenhuis. https://t.co/NnVBcbVJ6K — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) November 3, 2021

Foto: Regio 15