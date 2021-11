‘Een verrijzenis uit het graf’: Crossing Border Festival mag weer ‘live’

In 2020 stak het coronavirus een stokje voor Crossing Border: abrupt moest het meerdaagse literatuur- en muziekfestival volledig omgezet worden in een online editie. Van 4 tot en met 6 november keert het terug in originele vorm en sterker dan ooit, met voor het eerst een dagprogramma op zaterdag.

Even was organisator Michel Behre bang dat de coronapersconferentie van dinsdag op het laatste moment alsnog roet in het eten zou gooien. ‘Dat was wel een momentje spannend. Straks kunnen we alles weer afbouwen, dacht ik.’ Gelukkig voor hem hoeft er dit jaar geen streep doorheen en kunnen alle geplande activiteiten – met 75% van de publiekscapaciteit en coronatoegangsbewijzen – plaatsvinden. ‘Het is een soort verrijzenis uit het graf’, lacht hij.

Acht coronatesten

Het internationale karakter maakt het festival een logistieke uitdaging. ‘Er komen zo’n tachtig auteurs en muzikanten uit veel verschillende landen, dat is nog het meest ingewikkelde’, aldus Behre. De coronacrisis gooit daar vervolgens een schep bovenop. ‘We hebben nog steeds te maken met reisrestricties en er zijn bijvoorbeeld veel Amerikanen die hier niet uit eten kunnen omdat die QR-code hier niet werkt.’

Ondanks de rompslomp kijkt Behre vooral uit naar de komende drie dagen. ‘Het is veel gedoe, maar iedereen komt gewoon. En dat terwijl sommigen er onwijs veel moeite voor moeten doen, die moeten acht keer getest worden om de oversteek te maken. Gelukkig is het gelukt, daar ben ik heel blij mee.’

De hoofdlocatie van Crossing Border is dit jaar het Korzo Theater in de Prinsenstraat, maar door heel de stad kan men literatuur- en muziekgerelateerde evenementen bijwonen. Diezelfde combinatie maakt dit festival tevens uniek, zegt Behre. ‘Literatuur ben je niet zo gewend in festivalvorm, maar de mix met muziek maakt echt de sfeer.’

