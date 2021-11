Einde aan soap: ‘ADO Den Haag overgenomen door Amerikanen’

ADO Den Haag lijkt in Amerikaanse handen te komen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De club wil nog niet officieel bevestigen dat Bolt Football Holdings de aandelen overneemt van de huidige aandeelhouder, het Chinese United Vansen. ‘We zitten nu met alle kopstukken om tafel’, zegt een woordvoerder van de Haagse club. ‘Dat zegt genoeg.’

De verwachting is dat in de loop van de donderdag meer bekend wordt. De Haagse wethouders Anne Mulder en Hilbert Bredemeijer reageren blij. ‘Goed nieuws voor alle voetballiefhebbers in Den Haag en omstreken. Als wethouder Financiën en Vastgoed, waaronder het stadion, ben ik blij dat we de club financieel hebben kunnen helpen en dat de overname rond is. Dat is goed voor ADO Den Haag en voor alle supporters’, schrijft Mulder.

‘Belangrijk en goed nieuws’, vervolgt Bredemeijer. ‘Als supporter en als sportwethouder heel blij mee. Eerste stap was begroting op orde voor dit seizoen. Met hulp van de gemeente lukte dat vorige maand. Dit is de tweede stap.’

Crystal Palace en Waasland-Beveren

Bolt Football Holdings is een grote Amerikaanse investeringsmaatschappij. Deze bezit onder meer de Premier League club Crystal Palace uit Londen en verwierf in september 2020 het beduidende kleinere Waasland-Beveren uit Vlaanderen. Die club degradeerde het afgelopen seizoen naar het tweede niveau.

De filosofie van Bolt spreekt ADO ongetwijfeld aan. ‘Op de korte termijn gaat het om het opbouwen van structuur en stabiliteit, op de lange termijn wil de club een stabiele eersteklasser zijn’, zegt Michael Vergauwen, een Belgisch sportverslaggever en intensief volger van Waasland-Beveren. Onder de vleugels van de nieuwe eigenaar kon deze club ondanks de degradatie ‘toch wat spelers houden en halen’. Vergauwen: ‘Er was duidelijk meer slagkracht op budgettair vlak.’

