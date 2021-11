Elf jaar cel voor drillrapmoord op Scheveningse Pier

Amsterdammer Darrel L. moet elf jaar de cel in voor het neersteken van Cennethson ‘ChuChu’ Janga uit Rotterdam, op de Pier van Scheveningen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Zijn medeverdachte Roan W. kreeg ook elf jaar voor de zogenaamde drillrapmoord. Hij moet bovendien na zijn vrijlating worden behandeld. Het OM had dertien jaar cel geëist tegen beide mannen.

ChuChu werd in augustus vorig jaarneergestoken bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Hij overleed kort daarna. Die confrontatie was het gevolg van een ruzie in de drillrapscene tussen de Amsterdamse groep 73 De Pijp en de Rotterdamse groep 24 van voorman Blacka. De betrokkenen zelf hebben altijd volgehouden dat ze niet uit waren op ruzie, maar dat ze alleen gingen chillen. Blacka bood later zijn excuses aan voor het geweld.

De rechtbank in Den Haag gelooft niets van het verhaal over ‘chillen met de meisjes’, en wijst onder meer op de oproepen tot een gevecht die beide groepen op sociale media plaatsten in de dagen voorafgaand aan de confrontatie. Ook het feit dat verdachten L. en W. een mes bij zich staken toen ze uit Amsterdam vertrokken wordt hen aangerekend, evenals dat de steekpartij plaatsvond tussen een grote menigte dagjesmensen, die het allemaal zagen gebeuren.

Nog een verdachte voortvluchtig

Eerder werd een Rotterdamse betrokkene bij de vechtpartij, Kevin A., al veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij is degene geweest die het gevecht op de Pier is begonnen. Eén van de andere verdachten, Tyrese B., de voorman van de Amsterdamse groep, is nog altijd voortvluchtig.