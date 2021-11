Gemeente biedt gratis studieplekken aan

Voor studenten die het moeilijk vinden om zich thuis te kunnen concentreren, biedt de gemeente een gratis studieplek aan. In het kantoorcomplex Tribes aan de Kalvermarkt kunnen Mbo-eindexamenkandidaten en hbo- of universitair studenten die in Den Haag studeren terecht voor een bureau met wifi en een stroompunt.

Via de website van de gemeente kan je een ochtend- of middagblok reserveren. Het eerste en laatste half uur van het dagdeel kunnen studenten in- en uitlopen om de rest van het tijdsblok de rust zo veel mogelijk te waarborgen. De locatie beschikt over 20 studieplekken.