Horecabaas Grote Markt: ‘We worden weer misbruikt om mensen richting vaccinatie te duwen’

Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Den Haag zegt in Haags Bakkie verrast te zijn over de aankondiging om ook gasten op het terras te moeten controleren op de coronapas. ‘Ik heb nog steeds het idee dat het wel genoeg geweest is voor de horeca. Maar kennelijk blijven we een makkelijk slachtoffer’, zegt de horecabaas van verschillende tenten op de Grote Markt.

Dinsdagavond werd bekendgemaakt dat een coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag 6 november ook verplicht wordt op terrassen. Daarnaast moet ook voor onder meer een bezoek aan musea, op de kermis en bij het sporten (zowel deelnemer als het publiek) een QR-code laten zien. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde woensdag de uitbreiding van de maatregelen, al ziet ze problemen bij het inzetten van de coronapas bij amateurclubs.

‘De horeca heeft het ongelofelijk zwaar gehad de afgelopen anderhalf jaar. Bijna twee jaar inmiddels. En dit komt er gewoon nog weer bij. Het is niet zo dat er überhaupt iets verdiend is de afgelopen tijd. Wij zijn nog steeds bezig om tekorten in te lopen. En alles waarmee het moeilijker wordt gemaakt om wat te verdienen is heel slecht op dit moment. En hier moeten toch weer extra kosten voor gemaakt worden om mensen te checken’, vertelt Hinloopen.

‘We zitten ook nog steeds met die stomme 12 uur, wat ook niemand uit kan leggen. De mensen die om kwart voor 12 worden weggestuurd die gaan echt niet naar bed. Die gaan met zijn allen thuis door. De thuissituatie is volgens mij een van de grootste bronnen van besmettingen, terwijl ze bij ons veilig op het terras zaten.’ KHN vindt dat steunmaatregelen voor de sector door moeten lopen. ‘Zeker ook voor het nachtleven, die heeft nog helemaal niks gekregen.’

Hinloopen begrijpt niet waarom het bewijs van vaccinatie, herstel of van een test straks ook gaat gelden op het terras. ‘Het enige wat ik altijd hoor is dat buiten de kans op besmetting vrijwel nihil is. Dus ik begrijp niet waarom dit er nou bijgetrokken is. Behalve dat wij weer misbruikt worden om meer mensen richting vaccinatie te duwen.’ Tot voor kort gold het tonen van een toegangsbewijs enkel voor gasten die binnen wilde plaatsnemen bij de horeca.

Het controleren van de pas wordt lastig op een open terras als de Grote Markt, stelt Hinloopen. ‘Mensen kunnen zo aankomen lopen en weer weglopen. Hoe zie je het verschil tussen een gast en een voorbijganger? Op het moment dat ie wat gaat bestellen moet ie de QR-code gaan laten zien, maar dat was al. Ik zie niet hoe ik de losse voorbijganger op straat zou moeten controleren.’

Het controleren van personeel wordt in de toekomst wellicht ook een mogelijkheid, maar daar wordt Hinloopen niet blij van. ‘Ik vind het voor iedereen een persoonlijke afweging. En ik vind het heel stom als je je niet laat vaccineren, maar iedereen heeft recht om stom te zijn. We leven in een vrij land. Ik ga de mensen niet dwingen.’

Mondkapjesplicht

Naast aangekondigde maatregelen in de horeca wordt ook de mondkapjesplicht uitgebreid. Op het station, in publieke binnenruimtes zoals de supermarkt, bij bezoek aan contactberoepen zoals de kapper en in het mbo, hbo en op universiteiten wordt het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Arjan van der Meij, natuurkunde leraar op de Populier, is blij dat er nog geen maatregelen gelden voor het voortgezet onderwijs. ‘Rust is nu even geboden. We hebben zoveel gedoe gehad de afgelopen jaren dat het heel fijn is dat er niks verandert’, zegt hij in Haags Bakkie. ‘Ik denk wel dat als mondkapjes in de gangen hadden gemoeten, dan hadden we dat wel weer gedaan en dan was dat ook wel weer gelukt. Maar het is lekker dat we even met rust worden gelaten. Dat is het gevoel wat ik overhield na de persconferentie.’

Het onderwijs is gebaat bij rust, reinheid en regelmaat stelt de docent. ‘En dat is er ontzettend uitgegaan de afgelopen jaren. Dat merk je gewoon: aan de kinderen, aan mijn collega’s en aan mezelf. Je moet gewoon weer even landen in school. En dat kost meer tijd dan gedacht.’

Het voortgezet onderwijs kende tot het einde van het vorige schooljaar wel een mondkapjesplicht. Van der Meij is blij dat dat nu niet zo is. ‘Dan zie je de snoetjes weer! En dan kan je ook zien wat ze denken en wat ze van je vinden. Dat is een school.’ Een herintroductie van de kapjes zou hij ‘vreselijk vinden’.

Achterstanden

‘Er is in eerste instantie echt sprake van achterstanden. Er zijn kinderen die les hebben gemist omdat ze wel naar het scherm hebben zitten staren en een koptelefoon ophadden, maar eigenlijk niks hebben gezien of gehoord.’ Dat komt volgens Van der Meij omdat het online lesgeven voor iedereen, leerlingen en docenten, compleet nieuw is geweest.

De achterstand is goed in te lopen stelt de docent. ‘Kinderen zijn flexibel. Daar maak ik me geen zorgen over. Alleen kost het even tijd en die krijgen we gelukkig.’ Daarnaast is extra geld beschikbaar gesteld om achterstanden in te lopen. ‘Dat moeten we ook gebruiken om het wat leuker voor ze te maken. ‘Hij denkt daarbij aan uitstapjes en wellicht een feestje.

Ook docenten moesten weer even aarden. ‘We hadden gisteren voor het eerst een borrel. Dat was zo weldadig om eindelijk weer eens met collega’s te praten over lessen en leerlingen. Dat hebben we echt gemist. Dat merk je pas als je het weer meemaakt.’

Coronapas

Een coronapas die ook in het onderwijs zou gaan gelden vindt de docent geen goed idee. ‘Ik vind zelf dat we dat niet kunnen vragen van leerlingen.’ Ook bij zijn collega’s zou men het niet moeten willen invoeren vindt de docent. Zelf is hij er open over: hij koos voor vaccinatie. ‘Ik ben natuurkundeleraar. Ik zit in de beta-hoek. Dus het zijn allemaal van die beta-nerds die wel snappen dat er niks aan de hand is als je dat neemt. Dus wij hebben het allemaal wel.’

Het kabinet werkt nog aan een wetswijziging voor de coronapas op het werk, meldt de NOS. Daarnaast wil ze ook kijken of het tonen van de QR-code op andere plekken verplicht kan worden.