Kijk live mee: gemeenteraad spreekt over financiën en raadsonderzoek Amare

De Haagse gemeenteraad vergadert donderdag onder andere over de begroting en het raadsonderzoek naar Amare. De vergadering is vanaf 10.00 uur live te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM.

Al jaren gaat het niet goed met de financiën van de gemeente Den Haag. Maar de situatie is nu zo zorgelijk dat het de gemeente nog nauwelijks lukt om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen. Alleen door een eenmalige meevaller na een rechtszaak tegen het Rijk en door een flinke greep in de al karige reserves, lukt het nog om zwarte cijfers te schrijven.

De begroting van de gemeente voor volgend jaar is 2,9 miljard euro. Eigenlijk zou die een tekort kennen van ruim 19 miljoen. Maar omdat de gemeenten een sluitende begroting moeten inleveren, moest het stadsbestuur dus op zoek naar geld. Voor een deel kan het tekort worden opgevangen door een bedrag Den Haag kreeg van het Rijk naar een gewonnen rechtszaak over het bijstandsbudget, voor een deel door geld uit de reserves te halen. Die buffer is nu nog maar 50 miljoen, terwijl de gemeente eigenlijk 100 miljoen op de reserveplank wil hebben liggen.

De Haagse gemeenteraad zet het zwaarste wapen in om de vele vragen te beantwoorden rond de bouw van cultuurcomplex Amare: een raadsenquête. In Den Haag is nog nooit eerder gebruikgemaakt van dit zware onderzoeksmiddel. De raad spreekt donderdag over het onderzoeksvoorstel van de commissie.

De raadsvergadering is via Den Haag FM online te zien via denhaagfm.nl (klik op ‘tv’) en via de tv op Ziggo-kanaal 40, KPN-kanaal 1312 of Caiway-kanaal 67.