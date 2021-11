Minister Tom de Bruijn (D66) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag demissionair minister Tom de Bruijn (D66) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te gast.

De Bruijn was van 2014 tot 2018 wethouder in Den Haag. De Hagenaar nam de functie over van partijgenoot Sigrid Kaag, toen zij minister van Buitenlandse Zaken werd en Buitenlandse Handel er niet bij kon doen.

Hoe bevalt het ministerschap? Wat heeft hij in de afgelopen maanden als bewindspersoon bereikt? Hoe kijkt hij naar de formatie van een nieuw kabinet? En wat verwacht hij van de gemeenteraadsverkiezingen?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

Podcast