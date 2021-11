Oude bibliotheekboeken krijgen tweede leven op scholen en in buurthuizen

Palets vol boeken staan opgeslagen in De Participatie Keuken van Ben Lachhab. Het zijn oude boeken uit de Centrale Bibliotheek. Onlangs werd bekend dan 148.000 boeken, dvd’s en cd’s daar weg moesten vanwege een verbouwing. In plaats van een enkeltje versnipperaar krijgen de boeken nu een tweede leven. ‘We gaan de boeken verspreiden over buurthuizen en scholen’, vertelt Mohamed Chohabi, werkmanager namens de gemeente in Moerwijk en Morgenstond.

Het idee ontstond een tijdje geleden toen burgemeester Jan van Zanen op bezoek was in Moerwijk. Leraren van de Ds van den Boschschool vertelden dat ze graag wat meer leesboeken zouden hebben voor hun leerlingen. Samen met de stadsdeeldirecteur, de kwartiermaker van Den Haag Zuidwest en de nieuwe directeur van de Haagse bibliotheek ontstond het plan om de oude biebboeken een nieuwe bestemming te geven, vertelt Chohabi die voor de bibliotheek heeft gewerkt.

‘We kijken nu of we boekenkisten kunnen aanschaffen voor basisscholen, zodat die kisten ook kunnen rouleren.’ Daardoor krijgen scholen steeds andere boeken voor hun leerlingen. Daarnaast gaan er ook boeken naar de buurthuizen. ‘Dat moeten ook plekken zin waar mensen gratis een boek kunnen lezen.’

Wijkbibliotheek is superbelangrijk

Volgens Chohabi is een bibliotheek hard nodig in een wijk. ‘Het is een centrale plek voor ontmoeting, educatie en ontwikkeling.’ Daarnaast kunnen buurtbewoners er terecht voor ondersteuning bij juridische vraagstukken of schuldproblematiek en voor taallessen. ‘Zo’n wijkbibliotheek is superbelangrijk, zeker ook in een wijk waar er laaggeletterdheid is en veel armoede. Niet iedereen kan zomaar een boek kopen of een abonnement nemen op een krant of tijdschrift.’

Er wordt al langer gelobbyd voor een bibliotheek in Moerwijk. ‘Wethouder Van Asten heeft al aangekondigd dat er een wijkbibliotheek komt. Dat is een heel goed begin. Ik hoop dat het nieuwe college ook de portemonnee trekt voor een permanente bibliotheek.’