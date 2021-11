Stijn en Thijmen starten petitie: ‘Geef jongeren vanaf 16 jaar stemrecht’

Het klimaat, onderwijs, de woningmarkt. Het zijn onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, maar waar jongeren onder de 18 niks over te zeggen hebben. Dat moet anders vinden zeven politieke jongeren. Ze zijn een petitie gestart om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar, met als doel ‘meer democratie’.

Volgens de initiatiefnemers van Jong Volwassen is het gat tussen de oudere generaties en de jongeren te groot. Zeker als het gaat om beleid dat belangrijk is voor de toekomst van jongeren. ‘Als je die daar niet bij betrekt, maar ze skippen door ze geen kans te geven om te stemmen is dat zonde. Die kans moeten we niet laten liggen’, zegt Stijn Warmenhoven, oprichter van YouthForClimateNL in het radioprogramma Bob Staat Op.

Zijn jongeren van 16 al klaar om te stemmen? Thijmen Zuiderwijk (JOVD) denkt wel van. ‘In Oostenrijk hebben ze al stemverlaging. Daar blijkt dat jongeren er klaar voor zijn, dus ik denk dat Nederlandse jongeren dat ook zijn’, aldus Thijmen.

Stemrecht, geen plicht

En je hoeft niet te stemmen hè, zegt Stijn. ‘Het is geen stemplicht, het is een stemrecht.’ Je moet er ook wel goed over nadenken, vindt Thijmen. ‘Je moet niet dat stemhokje in gaan en denken: het gaat lijst drie worden, nummer achttien want dat is zo’n mooie naam.’ Het gaat de initiatiefnemers vooral om de mogelijkheid.