Anna maakt podcast over onopgeloste moord op Haags bandje in Rijswijk

Het is 7 maart 1985 en een Haags bandje repeteert in een kantoorpand in Rijswijk. Plotseling komen twee zwaarbewapende mannen de ruimte binnen, drie bandleden worden doodgeschoten. De moord is nooit opgelost. Reden voor NRC-journalist Anna Korterink om er een podcast over te maken: Het geheim van Rijswijk.

De bal kwam aan het rollen toen een van de nabestaanden een mail had gestuurd naar haar overleden vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. ‘Zij mailde drie weken nadat hij overleden was en vroeg om informatie over deze zaak.’ Anna’s vader had af en toe over de zaak geschreven op zijn weblog. ‘Het was zo’n grote zaak, met drie doden en twee zwaargewonden. Hoe kan het dat het nooit is opgelost en nooit veel groter is geworden?’, zegt Anna in het radioprogramma Bob Staat Op.

Anna duikt in de zaak, want het zegt haar helemaal niks. ‘Ik had er nog nooit van gehoord.’ Ze gaat op zoek in het digitale archief van haar vader maar vindt niks. Een paar maanden later ruimt ze met haar moeder de spullen van haar vader op. ‘Ik stuitte op een stapeltje documenten. Daar stond op ‘geheim, politie’. Anna begint de lezen en weet meteen: dit is het dossier over de Rijswijkse moordzaak.

In mijn vaders archief vond ik iets over de aanslag in Rijswijk. Vanaf vandaag is de podcast die ik er samen met @MirjamvanZuidam over maakte overal te beluisteren. Prachtmontage door @jp69db https://t.co/gEyNbaUXj9 — Anna Korterink (@AnnaKorterink) November 3, 2021



Doodgeschoten

De slachtoffers zijn Haagse vrienden van in de twintig, vertelt Anna. ‘Elke donderdagavond kwamen ze bij elkaar om te oefenen. Ze hadden een kantoorruimte gehuurd op een industrieterrein in Rijswijk.’ Na de repetitie op 7 maart 1985 waren de vrienden aan het opruimen toen twee gewapende mannen binnenkwamen, ze hielden twee jongens die al waren vertrokken onder schot. ‘Ze werden gedwongen om op de grond te gaan liggen.’ En werden doodgeschoten. ‘Het was echt een soort executiestijl, van dichtbij neergeschoten.’

De zaak is nooit opgelost. ‘Het vermoeden is altijd geweest dat deze aanslag niet voor deze jongens bedoeld was’, vertelt Anna. Want in hetzelfde kantoorpand kwam ook de Bevrijdingsraad voor Suriname bijeen. ‘Dat was een verzetsorganisatie die zich verzette tegen het regime van Desi Bouterse. Dus misschien was het niet voor die band bedoel maar voor de mensen van die bevrijdingsraad.’ Een kwestie van ‘verkeerde tijd, verkeerde plek’.

‘Het speelt nog bij veel mensen’

Op het moment dat Anna de documenten vond wilde ze meteen iets met de mysterieuze zaak gaan doen. Nadat ze bij NRC ging werken en daar de dagelijkse podcast ging maken, ontstond het idee voor een podcastserie over de moordzaak.

Dat ze nu in de voetsporen van haar vader treedt vindt ze wel bijzonder. ‘Hij was hier mee begonnen. Het is fijn om zijn werk een soort van te kunnen afmaken.’ Dat de podcast wat teweegbrengt merkt ze aan reacties die ze nu krijgt van nabestaanden. ‘Er zijn echt al veel mensen die gezegd hebben: wat fijn dat hier een keer aandacht voor komt. Het speelt nog bij heel veel mensen.’

Anna is wel realistisch. ‘Ik denk niet dat ik het ga oplossen. Het doel is om te laten zien wat er gebeurd is en waarom het geheim is gebleven. Mocht het daardoor ooit opgelost worden is dat fijn en mooi mee genomen.’