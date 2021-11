Eerste fiets-servicepunt geopend aan de Wagenstraat

Het is gezond om te gebruiken, heeft eigen parkeerplekken en vliegt je inmiddels om de oren: de fiets is een geliefd vervoersmiddel in de stad en een fiets-servicepunt kon dan ook niet uitblijven. Voor alles wat met fietsen in Den Haag te maken heeft kan men er voortaan terecht. De gemeente werkt hiervoor samen met stichtingen en fiets-experts die zich willen inzetten om fietsen voor iedereen mogelijk te maken.

Bij het servicepunt van Den Haag Fietst! zijn fietsen te koop in verschillende prijsklassen en kan je fietslessen volgen of je stalen ros laten onderhouden of repareren. Ook worden er fietsroutes aangeboden en evenementen georganiseerd om zo veel mogelijk mensen in Den Haag op de fiets te krijgen.

Het fiets-servicepunt bevindt zich op de Wagenstraat 185a en is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.