Haagse Invloeden over gemeentelijke communicatie en transparantie bewindspersonen

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden op Den Haag FM: Michaël van Wissen van Veen (directeur Communicatie & Citybranding van gemeente Den Haag), Jan Sinnige (woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen), D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller en Rosa Juffer (Open State Foundation).

Met Michaël van Wissen van Veen en Jan Sinnige bespreek ik de overheidscommunicatie van de gemeente Den Haag. Waar gaat overheidscommunicatie over? Hoe maakt de gemeente hun communicatie richting inwoners zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk voor iedereen? Wat betekent meer digitalisering voor de communicatie van de gemeente? Hoe gaat Den Haag communicatie inzetten om meer mensen te laten vaccineren? Hoe kan communicatie voor verbinding zorgen in een steeds meer gepolariseerde samenleving?

En met D66-Kamerlid Joost Sneller en Rosa Juffer ga ik het hebben over transparantie, specifiek bij bewindspersonen. Het gaat deze maanden veel over het ontbreken van transparantie bij het lobbyen in de politiek. Deze week werd, na jaren lobbyen, de Kamerpas voor oud-politici afgeschaft. Oud-Kamerleden hebben nu dezelfde (beperkte) toegang tot de Tweede Kamer als lobbyisten. En naar aanleiding van een motie van Joost Sneller (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) moeten bewindspersonen vanaf nu hun publieke agenda’s systematisch bijhouden door alle externe afspraken op te nemen en het onderwerp van het gesprek te vermelden. Ook nam de Tweede Kamer een motie van Sneller aan waardoor nieuwe ministers en staatssecretarissen voortaan hun zakelijke en financiële belangen openbaar moeten maken. Rosa Juffer maakt zich, voor- en achter de schermen, met Open State Foundation al langer sterk voor een Open Overheid en publiceerde samen met de Volkskant twee weken geleden een onderzoek naar de verhouding tussen de lobby en politiek. Daaruit bleek dat het aantal ex-politici dat aan de slag gaat als lobbyist, toeneemt en transparantie hierover vaak ontbreekt.

