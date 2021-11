Illegale prostitutie ontdekt tijdens grote controle in Laak

Anna maakt podcast over onopgeloste moord op Haags bandje in Rijswijk

Illegale prostitutie, een slaapplaats in een horecakeuken en 1800 euro boete voor illegale taxiritten. Het zijn drie opvallende ontdekkingen tijdens een grote handhavingsactie in het Laakkwartier donderdagmiddag- en avond. Huizen, horeca, winkels en het verkeer werden gecontroleerd door de politie, gemeente, douane, het Openbaar Ministerie, brandweer en andere instanties.

In totaal zijn er 37 woonadressen gecontroleerd. De politie, Stedin en de gemeente ontdekten illegale kamerverhuur, illegale bouw en 59 mensen stonden verkeerd ingeschreven bij de gemeente. Bij zeventien huizen bleek de huurprijs veel te hoog, daar gaat de gemeente onderzoek naar doen. Op slechts twaalf plekken was alles in orde.

Naast woningen werden ook veertien ondernemingen gecontroleerd. In veel gevallen bleek de hygiëne niet in orde en op een paar plekken werd binnen gerookt. Voor het binnen roken kunnen de boetes oplopen tot duizenden euro’s’, aldus de gemeente. In één zaak werd zelfs een slaapplaats in een keuken ontdekt.

Tramreiziger moet nog gevangenisstraf uitzitten

Ook de HTM deed een controle samen met de politie. Eén persoon werd uit de tram gehaald omdat die nog 21 dagen de gevangenis in moet. Verder kregen zeventig reizigers een boete van 55 euro, omdat ze geen geldig vervoersbewijs hadden. 29 anderen kregen een bekeuring van 95 euro, omdat ze geen mondkapje droegen. Twee reizigers kregen een boete van 100 euro omdat ze geen geldig identiteitsbewijs hadden.

Verder kregen 49 autobezitters een bekeuring omdat ze hadden geparkeerd zonder te betalen. En er werden 52 fietswrakken weggehaald. De brandweer controleerde ook of de straten goed begaanbaar waren voor de hulpdiensten. Achttien voertuigen stonden zo slecht geparkeerd dat ze hiervoor een boete kregen.

Verkeerscontrole

Tijdens de verkeerscontrole bij het Schipperskwartier zijn twee bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol en drugs. 52 scooterrijders kregen een boete omdat hun scooter was opgevoerd, bij sommigen was de opvoering zo erg dat de scooter opnieuw gekeurd moet worden door de RDW.

Ook bleek dat acht personen zonder rijbewijs reden. De hoogste boete van 1800 euro was voor een zogeheten ‘snorder’, een taxichauffeur die illegaal mensen rondrijdt. Voor mobiel bellen, hard geluid en andere verkeersovertredingen werden zestig boetes uitgedeeld.

