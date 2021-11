Je favoriete Haagse winkeltjes op één online plek bij webshop Peddler

Den Haag heeft er een webshop voor lokale ondernemers bij: Peddler. Ondernemers kunnen zich aansluiten bij het online warenhuis waar zij dan hun producten kunnen verkopen. De klant krijgt zijn aankoop nog dezelfde dag thuisbezorgd met een elektrische fiets.

Door de opkomst van online shoppen staan lokale winkelaars al jarenlang onder druk, zegt Peddler. Consumenten kiezen voor gemak en shoppen online. En dan kom je al snel uit bij de grote namen als Bol.com en Amazon en niet bij die kleine, lokale ondernemer. Als die al een eigen webshop heeft.

De start-up zegt hen te willen ondersteunen. ‘Lokale bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Onze technologie maakt het makkelijker voor deze ondernemers om te floreren’, aldus mede-eigenaar James Klymowsky.

Van bakkerijen en biowinkels tot speelgoedzaken en bloemisten, alle lokale ondernemers kunnen zich aansluiten bij Peddler. Zo heeft wijnhandel Prins Wijn uit het Statenkwartier – die ook via de eigen site wijn verkoopt – zich aangesloten bij Peddler. ‘Het werkt vrij direct en het is lokaal. Daar zagen wij wel wat in’, vertelt eigenaar Hans Janssen. ‘Het wordt persoonlijk opgehaald dus niet via een postbedrijf, dus het is wat saver op deze manier.’

Bezorgdienst

Ondernemers die zich inschrijven bij Peddler hoeven geen vergoeding te betalen aan het bedrijf. De kosten van de bezorging zijn voor de consument. De bezorgservice maakte het voor Peter van der Meij van Pure Flowers een interessant concept. Zo heeft hij er voor spoedbestellingen een extra bezorgdienst bij, naast zijn eigen bakfietsen.

‘Ik verwacht niet veel meer omzet. Een bloemist in Amsterdam kreeg drie orders per week via Peddler’, zegt Peter die een winkel heeft in de Van Hoytemastraat en een kraam op de Frederik Hendriklaan.

Naamsbekendheid

Bij Zwanger & Co in de Frederikstraat zijn ze vooral ook blij met de extra naamsbekendheid. Grote bedrijven kunnen veel reclame maken, maar dat is voor een kleine ondernemers niet altijd haalbaar, legt een medewerker uit.

Daar sluit Roos Tion van kinderkledingzaak Mama Roos zich bij aan. ‘Ik heb een eigen webshop maar dit is een groter platform waar ik meer naamsbekendheid kan opbouwen. Zo helpen ze ook de jonge, startende ondernemers.’ Roos merkt ook dat klanten vanwege corona nog wat terughoudend zijn om naar de winkel te komen. ‘Dit is de perfecte oplossing’, zegt ze enthousiast.

Peddler is begonnen in Amsterdam en Utrecht en breidt nu uit naar Den Haag en Rotterdam.

Foto: Laurien Riha