Overname ADO nog niet definitief: ‘Deal kan nog steeds van tafel door schuldenlast’

Op het moment dat ADO-supporters de vlaggen uit willen hangen, blijkt de kogel tóch nog niet helemaal door de kerk. Het akkoord dat de huidige eigenaar United Vansen Sports (UVS) met het Amerikaanse Globalon Football Holdings (GFH) zou hebben bereikt over de overname van ADO Den Haag kent namelijk nog vele onzekerheden.

‘ADO Den Haag heeft een nieuwe eigenaar!’, twittert wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte op donderdagavond. Ook wethouder Anne Mulder twitterde over een succesvolle overname. ‘Misschien kijkt de één wat optimistischer naar de zaak dan de ander’, zegt journalist en ADO-deskundige Danny Verbaan in Haags Bakkie. ‘Merkwaardig dat twee wethouders de overname bevestigen terwijl de vergadering nog in volle gang was en er nog nergens handtekeningen onder zijn gezet.’

Schuldenlast

Volgens Verbaan zitten beide partijen nog diep in overleg en is er dus nog geen aanleiding om écht opgelucht adem te kunnen halen. ‘Je kan ook niet wegrijden met een auto waarvan de eigenaar nog helemaal niet weet of hij die wel aan jou wil verkopen.’

De vele schuldeisers waar ADO momenteel geld aan verschuldigd is, vormen één van de obstakels in de onderhandeling. ‘Het zijn er ongeveer 150, kan je nagaan’, zegt Verbaan. ‘Het verkopen van de club zou zodanig kapitaal op moeten leveren dat een klein deel hiervan kan worden terugbetaald met het idee ‘beter iets dan niets’. Maar deze schuldeisers moeten wel akkoord gaan met de deal, anders is er geen oplossing voor de schuldenlast en gaat het akkoord met de beoogde eigenaar misschien van tafel.’

Belangrijke stap voorwaarts

Naar de precieze voorwaarden en belangen van UVS blijft het gissen, geeft Verbaan aan. ‘Aan de ene kant kan het zijn dat de Chinese eigenaar allang niks meer met ADO te maken wil hebben en alleen maar blij is om ervan af te zijn. Aan de andere kant heeft UVS naar schatting twintig miljoen in de club gestoken. Nu is dat geen gelukkig huwelijk gebleken, maar om de boel dan maar gratis weg te geven is ook weer zo wat.’

Dat er een belangrijke stap is gezet in de onderhandelingen is echter niet te ontkennen. Verbaan: ‘De interesse van GFH is serieus en het verloop is zodanig dat beide partijen het in ieder geval zien zitten. Maar er moet nog heel veel geregeld worden en het is nog maar de vraag hoe zich dat de komende periode gaat ontwikkelen.’

Den Haag FM heeft geprobeerd de gemeente te bereiken voor een reactie, maar wethouder Bredemeijer was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.