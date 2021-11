Sinterklaasintocht Den Haag gaat door: publiek moet kaartje reserveren voor intocht in de haven

De Sinterklaasintocht op zaterdag 13 november gaat door. Dat laat organisator Peter Boelhouwer vrijdag weten in het radioprogramma Haags Bakkie. ‘Hij komt sowieso’, zegt Boelhouwer die nauw contact heeft met Sinterklaas in Spanje. Wie in de haven wil komen kijken moet zich wel inschrijven voor een plekje.

Voor het eerst komt de goedheiligman aan in de Eerste Haven op Scheveningen, in plaats van in de Tweede Haven. Om 11.30 uur vaart hij de haven binnen. Wie met zijn kinderen naar de Sinterklaasintocht op Scheveningen wil, kan zich vanaf aanstaande dinsdag op deze website inschrijven voor een gratis ticket met QR-registratie. Er is een beperkt aantal plekken bij de haven. ‘Als je geen ticket hebt, ga dan alsjeblieft niet naar de haven toe, maar zoek een leuk plekje langs de rijtoer.’

De rijtoer die volgt zal korter zijn dan voorheen, vertelt Boelhouwer van DB Evenementen. ‘Dat betekent dat we een derde van de normale intocht doen. Dus niet 45 minuten, maar nu misschien 20.’ Vanwege de coronamaatregelen moet de organisatie de doorstroming zo goed mogelijk organiseren.

Voor iedereen plek

Verder geldt nog steeds: ‘Voel je je niet lekker? Heb je coronaklachten? Blijf thuis en kijk de intocht op tv’, zegt Boelhouwer. ‘En probeer een beetje afstand te houden. De route is 11 kilometer lang, dus er is voor iedereen plek om te komen kijken. Geef kindjes en elkaar de ruimte.’

De organisatie werkt nu met man en macht om er een mooie dag van te maken. ‘We hebben nog nooit in zo’n korte tijd een intocht georganiseerd. Het stoom komt iedereen uit de oren, maar we gaan er alles aan doen om er iets moois van te maken’, belooft Boelhouwer.

Spannende week

Toch blijft het billenknijpen aankomende week. ‘Ik leef met de dag, het is iedere dag spannend wat er op mijn pad komt’, zegt Boelhouwer. Want de persconferentie van dinsdag met de aankondiging van nieuwe maatregelen, heeft bewezen dat alles zo weer anders kan worden.

Volgende week vrijdag houdt het demissionaire kabinet weer een nieuwe persconferentie. ‘Die kan nog roet in het eten gooien.’ Maar daar is de organisatie op voorbereid. ‘We zijn berekend op alternatieven.’