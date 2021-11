Uitlaatveldjes voor honden worden veiliger gemaakt

Er komen meer veilige uitlaatplekken voor honden. Daar gaat de gemeente geld voor vrijmaken. De Partij voor de Dieren is blij dat hun voorstel is aangenomen door de gemeenteraad. ‘De aanhouder wint! Al jaren zetten wij ons in voor veilige uitlaatplekken voor honden’, zegt Robin Smit van de partij.

Baasjes klagen er volgens de partij al jaren over. In de stad zouden te weinig plekken zijn waar je hond los mag lopen en veel van die plekken zijn onveilig. ‘Een losloopgebied zonder omheining naast een drukke weg is niet veilig voor honden, automobilisten en fietsers. Een ongeluk zit in een klein hoekje’, zegt Smit.

De gevarenzones zijn al eerder onderzocht na een voorstel van de Partij voor de Dieren. ‘We weten nu precies hoe de gebieden veiliger te maken. De gemeente moest dus gaan investeren.’ En dat geld is er gewoon, zegt de partij. ‘We moeten altijd knokken voor iedere cent dierenwelzijn, terwijl er jaarlijks 2 miljoen aan hondenbelasting binnenkomt’, aldus Smit.

Het voorstel haalde donderdag een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De komende jaren worden meerdere losloopgebieden veiliger gemaakt.