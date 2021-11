‘Verjaardag van Den Haag moet voortaan gevierd op 6 september’

Of 6 september een dag als alle andere is? Als het aan raadslid Peter Bos (HSP) ligt vanaf volgend jaar niet meer. Volgens hem moeten we deze dag namelijk reserveren voor de verjaardag van Den Haag – en wie jarig is, viert natuurlijk feest. ‘Maar we beginnen bescheiden’, zegt hij bij Bob Staat Op. Donderdag diende Bos een motie in.

De datum is afgeleid uit een document uit 1242 waarin Den Haag voor het eerst officieel genoemd wordt. ‘Over wanneer de precieze beginselen van de stad zijn gevormd bestaat nog discussie’, zegt Bos. ‘Maar dat is moeilijk terug te vinden, terwijl dit document tastbaar en concreet is. Daarom leek 6 september me wel gepast.’

Overdreven

Hoe de nieuwe feestdag wordt ingevuld ligt nog helemaal open en Haagse inwoners mogen daar zelf over meedenken. ‘Uit een poll bleek dat de voorkeur nu uitgaat naar een culturele invulling of een groot feest. In de eerste instantie willen we geen groot festival organiseren en toch een beetje bescheiden beginnen. Maar in de loop van de tijd kan dat groeien.’

Burgemeester Van Zanen was op het eerste gezicht niet zo te porren voor het plan, geeft Bos aan. ‘Om het elk jaar te vieren vond hij een beetje overdreven, maar we hebben hem toch kunnen overtuigen.’ In overleg met de burgemeester en gemeenteraad wil Bos het plan verder uitwerken.