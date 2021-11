Wethouder sprak niet namens college over politie die ‘af en toe randje opzocht’ bij acties Extinction Rebellion

De uitspraken van wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) over Extinction Rebellion en de politie die ‘af en toe het randje opzochten’ zijn niet namens het hele college van burgemeester en wethouders gedaan. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen door het college. Het college heeft namelijk geen rol bij de beoordeling van het politie-optreden, schrijft het stadsbestuur.

De Haagse VVD reageert een paar weken geleden verontwaardigd op een uitspraak van wethouder Kapteijns in het programma Spuigasten op Den Haag FM. De wethouder vindt dat niet alleen de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion ‘af en toe het randje hebben opgezocht, ik vind ook dat de politie af en toe het randje heeft opgezocht’. Hij doelt daarmee op het politie-optreden.

Aptroot: Kapteijns moet opstappen

Oud-burgemeester Charlie Aptroot (VVD) vindt dat Kapteijns na deze uitspraken zou moeten opstappen: ‘Een wethouder die strafbaar en gevaarlijk gedrag goedpraat en goedkeurt dient meteen op te stappen. Een wethouder die ongefundeerd de politie beschuldigt moet ook opstappen. En als je beide doet: wegwezen, je heel diep schamen en nooit meer terug in het openbaar bestuur.’

De uitspraken van GroenLinks-wethouder Kapteijns over het politie-optreden schieten ook bij de Haagse VVD in het verkeerde keelgat. ‘Wat een bizarre uitspraak!’, twittert fractievoorzitter Frans de Graaf van de VVD. ‘Ik heb schriftelijk gevraagd of deze uitspraak namens het college is gedaan. Zo niet, verwacht ik dat deze wordt teruggenomen’, vervolgt hij.

‘College heeft geen rol bij beoordeling van politie-optreden’

Maar uit de beantwoording van de vragen blijkt nu ook dat de wethouder niet namens het college spreekt. Dat wordt niet letterlijk geschreven, maar de vraag wordt niet ontkennend beantwoord. ‘In deze casus werden de grenzen van wat strafrechtelijk en op basis van het recht op demonstreren is toegestaan overschreden en was optreden noodzakelijk’, schrijft het stadsbestuur.

‘De vraag of het politieoptreden in alle gevallen correct was, dient op basis van eventuele klachten te worden beoordeeld door de klachtencommissie van de politie en uiteindelijk door de onafhankelijke Nationale Ombudsman. Het college heeft hierbij geen rol’, aldus het college van burgemeester en wethouders.

‘Wethouder Kapteijns teruggefloten door college’

‘Het hele college – en dus ook Arjen Kapteijns – geeft aan dat het college geen rol heeft in het beoordelen van het politie-optreden’, concludeert VVD-fractieleider De Graaf, ‘dus ik ben blij dat Arjen Kapteijns is teruggefloten door het college.’