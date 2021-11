Creatieve ontbijtjes van Pierre Wind uit Bob Staat Op terug te luisteren als podcast

Een boterham met kaas op de fiets: het typische beeld van een Nederlands ontbijt. Pierre Wind probeert daar in het Den Haag FM-programma Bob Staat Op verandering in te brengen. Hij verzint iedere ochtend een ander en creatief ontbijt. En naast dat je hem in het ochtendprogramma hoort, is de rubriek nu ook terug te luisteren als podcast.

Havermout met chocola en broccoli, yoghurt met bananenschil, een omelet met jam: niets is de topkok te gek of te vreemd. En Bob? Die proeft maar al te graag.

Pierre zijn tips, tricks voor snelle doch speciale ontbijtjes zijn nu terug te vinden in jouw favoriete podcastapp.