Een nieuw album én een bijna uitverkochte clubtour: Son Mieux komt harder terug dan ooit

‘Het was vrij waanzinnig’, zegt Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne over wat 2021 tot nu toe heeft gebracht. En dat terwijl het beste nog moet komen. Na het album The Mustard Seed (Pt. I) komt 3 december Pt. II uit, de dag nadat de band haar bijna uitverkochte clubtour aftrapt. Bij Haags Bakkie vertellen Camiel en violist Maud Akkermans hoe het is om ‘eindelijk weer te mogen knallen’.

Ondanks inmiddels onderdeel te zijn van de gevestigde orde, kwam Son Mieux niet zonder slag of stoot de coronacrisis door. ‘Er waren momenten dat we op het punt stonden de handdoek in de ring te gooien; we wisten niet of we eerst de hele pandemie moesten uitzingen voordat we überhaupt weer iets gingen maken’, zegt Camiel.

Diepte

Toch besloot de band stug door te gaan, al was het vanuit eigen huis. ‘We dachten: deze muziek en dit gevoel is er nú en het gaat zijn urgentie verliezen als het te lang op de plank blijft liggen. Anders is het momentum ook weg.’

Maud: ‘Het was een bewuste keuze om toch nieuwe dingen te gaan maken. We hebben hard aan de plaat gewerkt, een promoronde gedaan en nu mogen we dan echt weer gaan knallen.’

‘Qua thematiek en muzikale invulling is dit album iets donkerder en zwaarder. We gaan echt wat meer de diepte in’, vertelt Camiel. ‘Het eerste deel was wat lichter, toen was ik veel bezig met hoe ik mijn leven wilde inrichten en wat van mezelf ik mee wilde nemen de toekomst in. Bij het schrijven van het tweede deel liep ik aan tegen de dingen die daarvoor nodig waren, dus afscheid nemen van bepaalde gewoontes en van een deel van mijn identiteit. Dat is een stuk pijnlijker.’

De band blijft sterk met elkaar verbonden tijdens het schrijfproces en beiden geven dan ook aan dat de ervaringen een beetje van hen allemaal zijn. ‘We zien elkaar genoeg om dat mee te krijgen. Ik ben Camiel niet, maar ik ben wel een goede vriendin en soms maak ik hetzelfde mee of ga ik door dezelfde dingen heen. De invulling die ik er vervolgens aan geef zit hem meer in het muzikale aspect.’

DI-RECT

Eind oktober kon de band weer even wennen aan groot publiek toen ze in een uitverkocht Ahoy speelden als het voorprogramma van DI-RECT. Deze Haagse samenwerking blijkt tot lang geleden terug te gaan. ‘Zonder DI-RECT zou ik niet zijn waar ik nu ben’, zegt Camiel. ‘Ik en mijn broertjes speelden met ons eerste bandje in de Paap, daar hebben zij ons met hun platenlabel opgepikt.’

Vanaf dat moment was Camiel als jonge jongen onder de hoede van zijn eigen idolen. ‘Het is zo bijzonder om in een stad te wonen waar je op die leeftijd al iets kan doen en dat die gasten je dan meenemen naar de studio en je van alles leren. Tot op de dag van vandaag is die relatie gebleven.’

Momenteel zit Son Mieux vol in de voorbereiding van de aankomende clubtour waarbij de drang om weer te ‘mogen’ met de dag groeit. Camiel: ‘Het vette aan deze tours is dat je echt een eigen wereld neer kan zetten en de ruimte hebt voor het verhaal en de sfeer. Die show diepte en beweging geven, daar heb ik heel veel zin in.’