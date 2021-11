ABBA en Meskerem Mees in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van ABBA en Meskerem Mees (foto).

Dat ABBA weer bij elkaar is en liedjes heeft gemaakt, mag ondertussen bekend zijn, maar dit weekend verscheen gewoon een heel album met verse muziek. De Zweedse Eurovisie-winnaars van ver uit de vorige eeuw hebben 40 jaar pauze gehad en gaan muzikaal gewoon door waar ze gestopt waren. Zondagavond hoor je de beste track van die plaat. Mesekerem Mees werd net op de rand de vorige eeuw in Ethiopië geboren en groeide op in België, waar ze al wat meer bekendheid heeft. En niet voor niets, haar vierde single die in de uitzending voorbij komt, is wederom prachtig.

Meer nieuwe releases zijn er van Aimee Mann, De Staat, Snail Mail, Curtis Harding, Nathaniel Rateliff, U2, Megan Thee Stallion en Joan as Policewoman. Tevens aandacht voor een reeks duetten; Post Malone met The Weeknd, Charli XCX met Christine & The Queens, Bruno Mars met Anderson Paak, Lauryn Hill met Fatoumata Diawara en Jeangu Macrooy met Pete Philly.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: Kristof Ghyselinck