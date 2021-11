ADO houdt aansluiting met subtop na 1-3 overwinning op Almere

ADO Den Haag heeft voor het eerst in bijna een maand weer een wedstrijd gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. In Almere versloeg de ploeg van Ruud Brood Almere City FC met 1-3. Sem Steijn, Thomas Verheydt en Vicente Besuijen waren de Haagse doelpuntenmakers.

Door: Omroep West

Enkel blije gezichten deze week in het Cars Jeans Stadion. Met de zeer waarschijnlijke overname van ADO door het Amerikaanse Globalon Football Holding Group SL lijkt er een einde te komen aan de onzekerheid over het voortbestaan van de club, waardoor voetbal weer het onderwerp van gesprek wordt.

Met Ricardo Kishna aan de aftrap, die voor het eerst sinds 25 april 2021 weer in het basiselftal van Ruud Brood mocht beginnen, ging ADO op zoek naar de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie in bijna een maand. Na het gelijke spel tegen Helmond Sport en de nederlagen tegen Excelsior Rotterdam en De Graafschap kon worden geconcludeerd dat ADO in een vormcrisis verkeerde.

Oud-ADO-spelers zijn beslissend voor Almere

De thuisploeg had in het begin van de wedstrijd de controle en kwam nota bene via een oud-ADO-speler op voorsprong. Lance Duijvestijn, die de Haagse jeugdopleiding doorliep, rondde een goed uitgespeelde counter af op aangeven van een andere speler met een ADO-verleden: Jonas Arweiler.

ADO nam het initiatief over en zocht de aanval. Steijn, die dit seizoen al goed was voor vijf doelpunten, rondde na 36 minuten succesvol af en zag Verheydt niet veel later hetzelfde doen. Binnen drie minuten werd de wedstrijd omgedraaid, waardoor ADO met een voorsprong aan de thee ging.

Gelijkmaker afgekeurd

Na rust lag het tempo laag. Een schot van Kishna vloog over het Flevolandse doel in een wedstrijd waarin het spel op en neer golfde. Ook doelpuntenmaker Steijn was na ruim een uur dicht bij de 1-3. Na een steekpass van Jamal Amofa ging hij alleen op de doelman af, maar faalde oog in oog met Agil Etemadi.

Almere was het kwijt en kwam niet of nauwelijks voor het doel van ADO. De spaarzame kans die de in het rood geklede spelers creëerden was echter gelijk doeltreffend. Althans, scheidsrechter Martin van den Kerkhof keurde de treffer van Maarten Pouwels af wegens hinderen van de keeper, waardoor trainer Ruud Brood opgelucht adem kon halen.

Klas en Kemper geschorst

ADO had het richting het einde van de wedstijd lastig, maar hield stand. Vicente Besuijen profiteerde in de extra tijd nog van het mee naar voren gaan van de doelman van de thuisploeg en besliste van grote afstand de wedstrijd. Door deze overwinning stijgt de ploeg uit de Hofstad naar de achtste plaats op de ranglijst.

Volgende week zondag ontvangen Brood en zijn mannen VVV-Venlo, dat op plaats 15 staat. ADO moet het dan stellen zonder Dhoraso Klas en Boy Kemper. Beiden zijn geschorst na hun vijfde gele kaart van het seizoen tegen Almere City.

Scoreverloop Almere City FC – ADO Den Haag: 1-3 (1-2)

12. 1-0 Duijvestijn

36. 1-1 Steijn

39. 1-2 Verheydt

90. 1-3 Besuijen

Opstelling Almere City FC: Etemadi; Helstrup, Leeuwin, Hammouti (Resink), Poll; Receveur, Duijvestijn (Wildeboer), Esajas; Alhaft, Arweiler (Pouwels), Van Hoeven (Puriel)

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Amofa, M. Mulder, Asante, Kemper; Steijn (Rottier), Matthys, Klas (Komljenovic); Verheydt, Kishna (Besuijen), Bourard (Catic)

Gele kaart: Leeuwin (Almere City FC) Kemper, Klas, Matthys, Rottier (ADO Den Haag)

Rode kaart: –

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

Toeschouwers: 3.090