Laatste nieuws over ADO Den Haag horen? ADOpraat nu ook als podcast op Spotify

Meer in

Het programma ADOpraat van Den Haag FM is nu ook als podcast te beluisteren. In het programma ADOpraat bespreekt presentator Pim Markering het laatste nieuws over ADO Den Haag met vaste stamgasten van Leo’s Koffiehuis.

ADOpraat is iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur te zien op deze website, de Facebook- en Instagram pagina van Den Haag FM en vanaf woensdagmiddag 17.00 uur op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Luister hier de laatste aflevering terug en abonneer je op de podcast via Spotify