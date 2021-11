Crossing Border terugblik + Edith de Gilde in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

De Haagse dichter Edith de Gilde draagt maandelijks poëzie voor in Het Woordenrijk, maar dat is nog maar een klein onderdeel van haar schrijverschap, zo las ze alleen deze week ook al bij Dichter bij de Dood en bij de Haagse Kunstkring voor en werden haar gedichten opgenomen in een Plint-bloemlezing. Zondagavond hoor je haar over al die activiteiten en met een vers gedicht. Boekencurator Corina Maduro schuift aan voor haar gebruikelijke boekentip en zal tevens terugblikken op het Crossing Border Festival dat dit weekend het Hofkwartier en omgeving onveilig maakte met allerlei schrijvers en muzikanten.

Ook voor de Haagse literaire agenda en nieuwe muziek, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gepresenteerd door Ricco van Nierop.