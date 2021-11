Politie lost schoten na achtervolging in centrum; voertuig klemgereden in Grote Marktstraat

Duizenden coronademonstranten op Malieveld; mars trekt door het centrum

Enkele duizenden mensen gaven gehoor aan de oproep van Samen Voor Nederland om op zondagmiddag te protesteren tegen de coronamaatregelen. De demonstranten verzamelen zich op het Malieveld en beginnen om 13.00 uur aan een mars door het centrum. De demonstratie is vooraf aangemeld bij de gemeente.

De demonstranten zijn het niet eens met de ingevoerde maatregelen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen, zoals het coronatoegangsbewijs voor onder andere horeca en sportclubs. Ook een aantal boeren zijn aanwezig met trekkers.

In verband met het protest is de route van sommige trams en bussen aangepast, voor actuele reisinformatie geeft de gemeente aan de HTM-app te raadplegen. Het autoverkeer wordt omgeleid. Ook het Buitenhof is afgezet.