Hagenaar overleden na ongeluk in Brabant

Een 37-jarige man uit Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat hij op een boom botste op de N65 tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk in Noord-Brabant. Dat meldt mediapartner Omroep West. De bestuurder was de enige inzittende in de auto, meldt de politie.

Het ongeluk was rond 01.30 uur op de N65 van Tilburg richting Oisterwijk. De auto brak in meerdere stukken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Omroep Brabant maakte beelden van de wrakstukken: