Leon Schröder haalt naakte fotoserie naar Den Haag: ‘Het gaat om de échte mens’

Naaktfoto’s vulgair? ‘In dit geval niet, in tegendeel!’, zegt Leon Schröder. Met zijn fotoserie Naked Rotterdam maakte hij in 2017 een – soms emotioneel – statement en nu is Den Haag aan de beurt om letterlijk met de billen bloot te gaan. Bij Bob Staat Op vertelt de fotograaf hoe een afstudeerproject uitgroeide tot een serieuze missie over zelfacceptatie.

Op de linkerbladzijde gekleed als publiekelijke persoonlijkheid, op de rechterbladzijde poedelnaakt; 165 mensen fotografeerde hij ter afronding van zijn master fotografie, wat resulteerde in de hardcover die hij bij zich heeft. ‘Ik vind het boeiend om dat hoe je wilt dat mensen je zien te zetten naast dat waar je geen invloed op hebt: je naakte zelf.’

Schröder maakte kennis met dit concept door de Amerikaanse fotograaf Greg Friedler, die in 2015 zelfmoord pleegde. ‘Ik maakte toen net kennis met zijn werk en ik wilde erdoorheen blijven bladeren, dus dat was heftig om te horen. Ik nam contact op met zijn familie om te vragen of ik zijn werk zou mogen doorzetten en die waren erg enthousiast.’

Huilen

Op het project van Naked Rotterdam kwamen weinig modellen en body builders af, ‘maar vooral ‘gewone’ mensen die duidelijk wilden maken dat het oké is om te laten zien hoe je écht bent en dat je niet perfect hoeft te zijn. Het is denk ik ook een trend dat we allemaal de indruk hebben dat we niet mooi genoeg zijn.’

Met zijn Naked-serie opent Schröder dan ook de aanval op bestaande schoonheidsidealen die een negatief effect hebben op de samenleving. ‘Op Instagram zie je allemaal perfecte beelden; ik denk dat we samen die norm van perfectie opdrijven en daarmee suggereren dat je daaraan moet voldoen.’

Het maken van de fotoserie bleek confronterend, niet alleen voor Schröder zelf, maar vooral voor zijn onderwerpen. ‘Veel mensen waren niet tevreden met zichzelf terwijl er niks aan ze mankeerde; dat maakte indruk. Er werd soms zelfs gehuild tijdens de interviews of het fotograferen.’

Kwetsbaar

‘Ik merkte dat er zo veel mis is met ons zelfbeeld’, zegt Schröder. ‘Het zien van deze serie maakte zo veel los bij mensen en ik dacht: het zou zonde zijn om hiermee te stoppen. Het is belangrijk om de discussie over het accepteren van je eigen lichaam door te zetten.’ Met deze gedachte wil hij de serie nu naar Den Haag halen.

Voordat Naked The Hague in de schappen kan liggen moet er echter nog heel wat gebeuren. ‘Ik heb een ruimte nodig om ongeveer vijf maanden in te kunnen fotograferen en ik moet de website onderhouden en de publicatie regelen. Al deze dingen kosten geld.’ Via een crowdfunding in de nabije toekomst hoopt Schröder dit, al is het gedeeltelijk, voor elkaar te kunnen krijgen.

Ook het belangrijkste ingrediënt mist nog: de modellen. ‘Mensen zijn in de eerste instantie vaak bang om voor schut te staan, dat snap ik ook omdat je op dat moment op je kwetsbaarst bent. Maar wie kan daar nou echt een probleem mee hebben?’

Vanaf 1 december kunnen mensen zich aanmelden via de website van Naked The Hague. Wil je voor die tijd je interesse laten blijken, dan kan je er je e-mailadres achterlaten.