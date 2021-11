Crossing Border terugblik + Edith de Gilde in Het Woordenrijk

Sandra zamelt duurzame douchekoppen in voor arme gezinnen: ‘Bespaart 186 euro per jaar’

Marcel Verreck: ‘Losloopgebied Haagse honden voortaan omheind, vallen politici daar ook onder?’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de losloopgebieden voor honden.

‘De Haagse losloopgebieden worden binnenkort beter beveiligd door een omheining. Vooralsnog geldt dit voor Haagse honden, maar er gaan stemmen op om dit ook te laten gelden voor het losloopgebied van politici, immers ook een soort Haagse honden. Zodat die ernstig besmettelijke, door populisme ingegeven, besluiteloosheid wellicht kan worden teruggedrongen’, aldus de columnist.