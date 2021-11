Politie lost schoten na achtervolging in centrum; voertuig klemgereden in Grote Marktstraat

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging in het centrum. Dat meldt mediapartner Omroep West. De agenten schoten nadat een man met een gestolen bus bijna op een agent inreed tijdens zijn vluchtpoging.

De politie wilde de gestolen bus op de Laan aan de kant zetten. Maar in plaats van te stoppen, vluchtte de verdachte en reed hij bijna in op een agent. Daarop loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Even later werd de man klemgereden in de Grote Marktstraat.

Na de achtervolging zijn twee verdachten aangehouden. De gestolen bus heeft veel schade, ook zijn twee politieauto’s beschadigd.