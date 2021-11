Sandra zamelt duurzame douchekoppen in voor arme gezinnen: ‘Bespaart 186 euro per jaar’

Minister: afblazen nieuwbouw in tuin Catshuis is ‘verstandig besluit’

Met dozen vol douchekoppen stond Sandra Nap vrijdagochtend op de stoep bij de Voedselbank Haaglanden. Ze zijn gekocht met geld van een crowdfundingsactie. Zodat mensen die het niet zo breed hebben ook duurzamer kunnen leven. Zo kunnen gezinnen jaarlijks vijftien procent op hun gasrekening besparen, vertelt Sandra.

Nu de gasprijs omhoog gaat komen veel gezinnen financieel in de problemen. Het kabinet wil alle huishoudens daarom 400 euro geven. Dat is volgens Sandra, die voor haar werk al vijftien jaar met energietransitie bezig is, niet de oplossing. ‘We hebben een klimaatcrisis, dus je wilt dat mensen energiebesparing krijgen. En niet een korte termijnactie met “hier heb je 400 euro”.’

Daar komt bij dat mensen die een huurhuis hebben, bijvoorbeeld bij een woningcorporatie, ook niets te zeggen hebben over het verduurzamen van hun huis. Daarom wilde Sandra graag iets voor de allerarmste gezinnen doen.

Vijf liter per minuut

Aangezien niet iedereen een waterbesparende douchekop van 69 kan betalen, besloot ze een crowdfundingactie te beginnen. ‘Met een regendouche verbruik je zo’n twaalf liter per minuut. Bij deze duurzame douchekop is dat vijf liter. Een gezin van vier personen bespaart dan zo’n 186 euro per jaar met deze douchekop’, aldus Sandra.

Foto: Inge Brinkman (Niebla), Henk Baars (Voedselbank Haaglanden) en Sandra Nap

Inmiddels heeft Sandra meer dan 11.000 euro opgehaald en zijn de eerste 300 douchekoppen afgeleverd bij de voedselbank Haaglanden. Ze worden uitgedeeld aan arme gezinnen met minstens drie gezinsleden. Bij de voedselbank zijn zo’n 600 tot 700 gezinnen aangesloten, dus Sandra is op de helft. Al het geld dat extra wordt opgehaald, wordt gebruikt om douchekoppen te kopen voor andere voedselbanken.

Nog 300 douchekoppen

Sandra heeft dan ook al contact met andere voedselbanken, zoals in Leerdam, Amsterdam en Amersfoort. Maar eerst Haaglanden nog. ‘We moeten nog wel funding voor 300 douchekoppen ophalen.’ Sandra krijgt ook hulp van de leverancier van de douchekoppen. ‘Niebla verdubbelt het aantal douchekoppen. Dus voor elke ingezamelde douchekop geven zij een tweede douchekop weg.’