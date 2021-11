Website en parkeerapp van gemeente werken niet door storing

Meer in

De websites van de gemeente Den Haag en GGD Haaglanden kampen al urenlang met een storing. Ook telefonisch zijn beide instanties onbereikbaar.

De storing duurt al sinds het middaguur. Deze zou zijn ontstaan door een stroomstoring bij het stadsdeelkantoor aan de Leyweg, waar aan de servers wordt gewerkt. De woningen boven het kantoor zouden daardoor ook even zonder stroom hebben gezeten. Maar ook de meldkamer van het stadhuis is onbereikbaar en ook de bibliotheken kunnen hun systemen niet gebruiken. Zo is er geen WiFi, de inneem- en uitleenmachines werken niet en de computers zijn niet te gebruiken, laat de centrale bibliotheek aan het Spui weten.

Door de problemen zijn alle diensten van de gemeente die op internet werken niet te gebruiken, zoals de parkeerapp. De scanauto’s blijven wel rijden, omdat deze auto’s wel foto’s van kentekens kunnen maken, alleen kunnen deze foto’s niet worden geüpload naar het systeem van de gemeente. ‘Voor de zekerheid zou ik dus een kwartje in de parkeermeter doen’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Rond het einde van de middag is er een noodvoorziening getroffen, waardoor de systemen weer kunnen worden opgestart. ‘Er wordt weer langzaamaan opgestart, dus er is licht aan het einde van de tunnel’, aldus de gemeentewoordvoerster. Het is nog niet bekend wanneer de problemen helemaal verholpen zijn.