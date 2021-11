ADO verwacht snel akkoord met Chinese eigenaar, vraagt tot die tijd uitstel aflossing schulden

ADO Den Haag verwacht dat de Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS) snel instemt met de verkoop van de club aan Globalon Football Holdings, dat meldt mediapartner Omroep West. Maandag is het overleg met de advocaat van UVS begonnen. ‘We gaan kijken of een minnelijke regeling mogelijk is’, zegt Jeroen Reiziger, de onafhankelijke herstructureringsdeskundige die eind mei door de rechtbank is aangesteld om ADO in veilig vaarwater te loodsen. De club heeft de rechter gevraagd om de uitstaande schulden tot 25 januari te bevriezen.

Reiziger deed deze uitspraak maandagochtend tijdens een zitting van de rechtbank over de financiële problemen waarin de club verkeert: ADO worstelt met de vorderingen van honderdvijftig schuldeisers. De bedoeling is dat met hen een akkoord wordt bereikt over de betaling van een gedeelte van het door ADO aan deze crediteuren verschuldigde bedrag.

Om een en ander in orde te kunnen maken, zijn de schulden ‘bevroren’. Eerst was dat tot 1 augustus, begin september maakte de rechtbank hier 1 november van en maandag hebben jurist Reiziger en de ADO-directie om opnieuw een verlenging van deze ‘afkoelingsperiode’ gevraagd.

Faillissement blijft mogelijk

Zij hopen tot 25 januari 2022 de tijd te krijgen om de boel af te ronden. Is er dan nog steeds geen oplossing, dan kunnen de schuldeisers hun geld opeisen en is het niet ondenkbaar dat de club failliet gaat.

De kans dat het zover komt, is inmiddels een stuk kleiner geworden, want donderdag bereikte ADO overeenstemming met Globalon; dit is een in Spanje gevestigde dochter van het Amerikaanse sportconcern Bolt Football Holdings dat aandelen heeft in voetbalclubs als Crystal Palace, Estoril, FC Augsburg en het Vlaamse Waasland-Beveren. In het thuisland bezit Bolt bovendien nog een ijshockeyclub in New Jersey en een basketbalclub in Philadelphia.

‘Witte rook’

De opbrengst van de verkoop van ADO aan Globalon is nodig om de crediteuren straks te betalen. ‘Eind vorige week zagen we ineens witte rook dwarrelen’, zei de rechter over het recente overnamenieuws. ‘Maar vrijdag is dat wat afgekoeld door een bericht van Omroep West’.

Hij doelde hiermee op het nieuws dat de huidige Chinese grootaandeelhouder United Vansen Sports nog helemaal niet met de beoogde overname door Globalon heeft ingestemd. UVS heeft daarentegen sinds geruime tijd wél een akkoord met de investeringsgroep van de Haagse vastgoedbelegger Jeroen Lentze, oud-speler Martin Jol en enkele zakelijke partners.

Groep Lentze/Jol

Deze zogeheten Groep Lentze/Jol wilde ADO graag overnemen, maar stelde als voorwaarde dat de gemeente Den Haag het stadion en de parkeerterreinen voor tien miljoen euro aan haar verkocht.

Tot teleurstelling van met name Jeroen Lentze heeft de gemeente hier geen gebruik van gemaakt en zou er door het stadsbestuur zelfs geen tegenbod zijn gedaan, zodat er ook nooit over de prijs is onderhandeld. Lentze zegt zelfs dat hij niets meer heeft gehoord; hij noemt dit ‘onbegrijpelijk’.

UVS ‘tast in duister’

De goed-ingevoerde Jan-Hermen de Bruijn stelt dat ook UVS tot nog toe nauwelijks van de ontwikkelingen op de hoogte wordt gesteld. Volgens hem wordt ‘UVS stelselmatig niet inhoudelijk betrokken in de verkoop van haar aandelen door de ADO-directie’.

Jan-Hermen de Bruijn bemiddelde in 2014 bij de verkoop van ADO aan UVS en is sindsdien een goed contact met de Chinese eigenaar blijven houden. Hij is een ADO-man in hart en nieren en doet de gang van zaken van de afgelopen periode af als ‘een vertoning’. ‘UVS tast volledig in het duister’, verklaarde De Bruijn zondagmiddag.

Twee hobbels

ADO vindt op haar beurt dat UVS in gebreke is gebleven en de club in financiële zin in de kou heeft laten staan. Als het ADO, herstructureringsdeskundige Reiziger en Globalon niet lukt om er met UVS uit te komen, dan volgt daarom een juridische procedure om de Chinese eigenaar zijn rechten en aandelen te ontnemen. Reiziger verklaarde aan de rechter dat hij overigens niet verwacht dat het zover zal komen.

Er zijn ook nog twee andere hobbels te nemen. Zo moet de KNVB instemmen met de overname door Globalon. Reiziger zegt wat dit betreft ‘niet al te veel problemen te verwachten’. Ook zullen de schuldeisers akkoord moeten gaan met het betalingsvoorstel dat hij ze binnen één à twee weken wil doen.

Belastingdienst

Een van de twee grootste schuldeisers is de gemeente Den Haag. ‘Deze zal vermoedelijk niet tegen het akkoord zijn’, aldus Reiziger. De tweede is de belastingdienst. ‘Ook daar is een goed contact mee’, zei hij. ‘Hier leiden we uit af dat ook die er positief in zitten’.

Ook met de overige schuldeisers heeft de herstructureringsdeskundige naar eigen zeggen tot op heden geen aanvaringen gehad omdat ze bijvoorbeeld het lange wachten beu zijn en hun geld opeisen. ‘Er zijn geen situaties die voor onrust zorgen of aanleiding geven tot zorg’, verzekerde Reiziger in de rechtbank.

De rechter doet over twee weken – of zo veel eerder als mogelijk is – uitspraak over het verzoek om de afkoelingsperiode tot eind januari te verlengen.

