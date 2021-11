Meer struikelstenen in de stad: ‘Zwarte bladzijde uit de geschiedenis die we niet mogen vergeten’

Huren is het nieuwe hebben: Lieke en Suzanne hebben een kledingbibliotheek

In een kantoorruimte op de Binckhorst staan twee rekken vol kleding, er staan hapjes en drankjes op tafel. Drie vrouwen komen keuvelend binnen. Het neuzen tussen de kleding kan beginnen. Het gaat er precies zo aan toe als bij een ‘gewone’ kledingzaak, maar bij Masterpieces is het toch nét even anders.

Want hier koop je geen kleding. Hier neem je een abonnement. Niet kopen, maar huren dus. Dat is het duurzame concept van kledingbibliotheek Masterpieces. De Haagse vriendinnen Suzanne Vermet-Reijgersberg (36) en Lieke van Schouwenburg (35) zegden een paar jaar geleden hun baan op en begonnen het verhuurbedrijf met designerkleding voor vrouwen.

Het idee achter Masterpieces is simpel: duurzaamheid. ‘Het gaat om het betalen naar gebruik, in plaats van bezit’, zegt Suzanne. Hun huidige doelgroep bestaat uit vrouwen tussen de 30 en 45 jaar. ‘De meesten zoeken iets voor hun werk, bijvoorbeeld als ze presentaties moeten geven en er representatief uit willen zien’, zegt Suzanne. Lieke vult aan: ‘En vrouwen die weinig tijd hebben om te shoppen of niet weten waar ze moeten beginnen.’

‘Heel erg van nu’

Lieke helpt een klant en haalt wat lange jurken uit het rek. Iemand anders past een glimmend colbertje. ‘Dit is toch geweldig! Ook op een spijkerbroek. Deze is verhuurd!’, zegt Gigi enthousiast. De vrouwen die kleding passen stralen. ‘Het gevoel van kleding voelen en passen vind ik het fijnste wat er is. Ik krijg hier een eyegasm van!’, zegt Yvon.

Op de rekken hangen exclusieve merken zoals Diane von Furstenberg, Vivienne Westwood en Natan (het favoriete kledingmerk van koningin Máxima). Maar ook bij het grote publiek bekendere merken zoals Maison Scotch, Filippa K, Vanilia en Ted Baker.

De vrouwen die naar de fitting zijn gekomen zijn duidelijk enthousiast. ‘Het is heel erg van nu. Ik houd van variatie in mijn kledingkast, maar die heeft ook beperkingen’, zegt Gigi. Ook Yvon is te spreken over het duurzame concept. ‘Want impulsaankopen zijn nu de norm. Je hebt een feestje en wilt even snel wat kopen.’ Dat is precies wat Suzanne en Lieke met hun verhuurbedrijf willen veranderen. Geen kledingkast vol fast fashion, maar bewust omgaan met de kledingindustrie door te huren.

Online shoppen of tupperwareparty voor kleding

Dat huren kan op allerlei manieren. Er zijn verschillende huurmogelijkheden bij Masterpiece. Zo kan je een abonnement nemen waarbij je elke maand drie items kan huren, maar ook eenmalig iets feestelijks uitkiezen kan ook. Een abonnement is tussen de 90 en 130 euro per maand, daar krijg je dan drie items voor.

Klanten kunnen online shoppen of naar een fitting komen, zoals op deze zondagmiddag. Of je kunt een verrassingspakket opgestuurd krijgen. En de dames van Masterpieces kunnen ook naar je vriendinnengroep (want ze richten zich vooralsnog alleen op dameskleding) komen, met een soort tupperwareparty voor kleding.

Draag het alsof het van jezelf is

Voor wie het spannend vindt om kleding te huren en het vies te maken of kapot terug te brengen, zeggen Suzanne en Lieke geruststellend: ‘Heb geen stress als er een vlek in komt, uiteindelijk gaat bijna alles eruit. Draag het alsof het van jezelf is.’