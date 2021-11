Meer struikelstenen in de stad: ‘Zwarte bladzijde uit de geschiedenis die we niet mogen vergeten’

Den Haag krijgt meer struikelstenen. Een plan van de PVV en VVD voor het actief plaatsen van meer struikelstenen in de stad is aangenomen. De messing gedenksteentjes, ook wel stolpersteine genoemd, eren onder meer in de oorlog vermoorde Joden. De gemeente gaat helpen bij vooronderzoek naar slachtoffers en de financiëring.

In Den Haag liggen momenteel een paar honderd struikelstenen, maar voor Judith Oudshoorn (VVD) is dat nog lang niet genoeg. ‘Uit onze stad zijn zo’n 12.000 Joodse mensen weggevoerd en vermoord. Deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis mag meer naar voren komen.’

Educatie

Onder andere de complexiteit van de aanvraag bemoeilijkt volgens de partijen op dit moment het proces. ‘Burgers moeten zelf onderzoek doen om een struikelsteen aan te vragen. Dat is veel werk en we gaan ervan uit dat de gemeente over meer informatie beschikt dan een internetzoektocht de gewone burger kan opleveren’, aldus Sebastian Kruis (PVV).

De kosten per struikelsteen bedragen 132 euro. Oudshoorn: ‘Dat is een hoog bedrag, laat staan als je het hebt over een heel gezin dat is afgevoerd, dan tik je zo de 600 euro aan. Wat ons betreft helpt de gemeente in de financiering ervan. Niet alleen om het slachtoffer en diens nabestaanden te eren, maar ook voor het educatieve aspect.’

Discriminatie

Door heel Europa zijn meer dan 75.000 struikelstenen geplaatst, wat het het grootste monument van het continent maakt. Op het steentje de staat de naam van het slachtoffer, de geboortedatum, de deportatiedatum en de plaats en datum van overlijden.

De steentjes hoeven niet uitsluitend voor Joodse slachtoffers te zijn, maar kunnen eer doen aan verschillende groepen die in de oorlog te maken hebben gehad met discriminatie of uitsluiting. Kruis (PVV): ‘Bijvoorbeeld Sinti, Roma, homoseksuelen, lichamelijk of geestelijke gehandicapten en verzetsstrijders kunnen ook in aanmerking komen voor een struikelsteen.’

Eerbetoon aan slachtoffers van de Holocaust.

Struikelsteentjes met namen van (Joodse) slachtoffers die ooit in de stad woonden waar wij nu leven. Pro-actief faciliteren / financieren door de gemeente.

Raadsbreed aangenomen voorstel van de @HaagsePVV en VVD. Mooi!#DenHaag pic.twitter.com/7mxy1Lks5z — Sebastian Kruis (@SebastianKruis) November 5, 2021

Foto: Flickr / Cosmoflash