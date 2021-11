Melding van vuurwapen blijkt balletjespistool, twee jongens aangehouden

Op de Valkenboskade in Segbroek zijn zondagmiddag door de politie twee verdachten aangehouden, één van hen zou een vuurwapen bij zich hebben gehad.

De twee jongens zijn ter plaatse door de politie gefouilleerd, na een melding dat een van hen een wapen bij zich zou hebben. Er werd door de agenten geen wapen gevonden.

Wel troffen agenten in de buurt een ‘op een vuurwapen lijkend voorwerp’ aan. Dat bleek een balletjespistool te zijn, deze is in beslag genomen.